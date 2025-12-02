Рекламодателям

Айрат Тухватуллин возглавил Новосибирский театр оперы и балета

  • 02/12/2025, 08:30
Автор: Юлия Данилова

Ранее он руководил Нижегородским оперным театром

Директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) назначен Айрат Тухватуллин. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Минкультуры РФ. Он сменил на этом посту Ару Карапетяна.

До назначения Тухватуллин руководил Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета имени А.С. Пушкина (с февраля 2024 года).

В профессиональной карьере Айрата Тухватуллина должность генерального директора некоммерческого партнерства «Фабрика театральных событий», позднее возглавлял «Театр под руководством М. Горевого». Он работал на руководящих должностях в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» (Казань, 2009), театре Сергея Безрукова (заместитель директора, 2009−2011); центральном Доме актера им. А. А. Яблочкиной (Москва, 2013−2015), АНО «Международное театральное агентство «Интерстейдж» (2011−2017), московского «Театра Луны» (художественный руководитель — Сергей Проханов), Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Г. Волкова в Ярославле, МХТ им. А. П. Чехова.

Ранее сообщалось, что на должность директора НОВАТа обсуждают еще две кандидатуры.

Фото Infopro54.

