Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

На новогодней елке для верующих не должно быть игрушек, изображающих демонов и чертей. Такие украшения считаются кощунственными, сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

— Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственными. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют демонов. Не должно быть всяких чертей, — рассказал он «РИА Новости».

По словам Феодорита, новогодние игрушки с символикой восточного календаря, такие как фигурки животных, не представляют угрозы для верующих, если не наделять их духовным смыслом. Например, если на елке висит фигурка кота, это не значит, что год будет посвящен коту.

