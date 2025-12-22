Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Уважаемые граждане России! Дорогие сибиряки!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне желаю провести эту новогоднюю ночь и праздничные дни с самыми близкими, родными людьми.

Это традиционное время, чтобы окружить друг друга теплом и заботой, сказать слова поддержки и любви, вместе вспомнить, что принес нам 2025 год, какими событиями он запомнился.

Уходящий год был, безусловно, непростым. Несмотря на трудности, мы преодолели их вместе, слаженно трудились на благо нашей любимой страны — уверен это большая ценность.

Радостно видеть, как воплощаются в жизнь идеи, обретают форму и содержание планы, вырастают новые здания, открываются и запускаются новые производства. Каждый день этого года, мы, сибиряки, создавали фундамент мирного, безопасного, устойчивого и счастливого будущего для себя и следующих поколений.

Дорогие друзья! Одно из главных достижений 2025 года — в Сибири стало больше семей, которые воспитывают нескольких ребятишек. Это счастье, честь и ответственность — быть родителями. Наша приоритетная государственная задача — сделать так, чтобы российские семьи становились больше и чувствовали всестороннюю поддержку, а дети росли в атмосфере доверия и любви, помнили и знали семейные родословные, историю великой России, разделяли ее ценности и традиции.

В этом году мы чествовали память защитников Отечества, в год 80-летия Великой Победы отдавая дань уважения нашим предкам, помня о том, что мы потомки победителей! Мы верны заветам наших дедов и отцов. Служение России — это наш общий священный долг!

Бойцы и командиры, находящиеся сегодня на передовой — вы настоящие герои! Ваш каждодневный ратный подвиг — пример мужества и отваги. Ждём вас домой, гордимся вами и верим в вас!

Наша сила в единстве, которое проявляется не в громких словах, а в ежедневных делах и внимании друг к другу.

Пусть 2026 год начнётся с искренних улыбок близких и родных, добрых пожеланий и будет наполнен радостными встречами. Берегите дорогих сердцу людей, дарите им своё тепло, будьте счастливы и здоровы в Новом году.

С праздником!