Новосибирцам предлагают встретить Новый год в центре города

Вечером 31 декабря в центре Новосибирска будет очень оживленно. В театральном сквере еще днем начнется праздничная программа, посвященная Новому году.

С 22.00 до 02.00 в Театральном сквере пройдет программа «Новогодняя ночь». Здесь будет установлен экран, на котором в полночь прозвучат поздравления от главы государства, мэра города и губернатора региона.

Жители и гости города смогут встретить бой курантов как на площадке рядом с оперным театром, так и на красочно оформленной улице Ленина, которая на период каникул по традиции стала пешеходной.

Погулять по центру города можно будет до 2.30 часов ночи. До трех часов 1 января продлена работа метрополитена.

— В прошлом году мы встречали Новый год на площади Ленина. Было весело, но на мой взгляд, очень много людей, — поделилась с Infopro54 жительница города Татьяна.

Интересно, что в соцсетях новосибирцы активно договариваются встречать новый год еще на одной площадке — в парке «Арена», а также на Михайловской набережной.

Если у вас нет желания приезжать в центр города, но вы хотели бы встретить новый год в веселой и шумной компании, то в каждом районе Новосибирска тоже будут ёлки и новогодние горки. Наверняка эти площадки в ночь с 31 декабря на 1 января привлекут многих соседей.

Стоит отметить, что по прогнозам метеорологов, эта новогодняя ночь может стать самой теплой за последние 25 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что 31 декабря в центре города будет запрещена продажа алкоголя.