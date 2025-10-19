Регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя

На ближайшем заседании правительства Республики Алтай будут рассмотрены постановления об ограничении на продажу алкоголя, а также полный запрет на реализацию вейпов и курительных смесей. Об этом губернатор региона Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале на минувшей неделе.

Он уточнил, что в республике планируется ввести полный запрет алкомаркетов, розничной продажи алкоголя, в том числе «наливаек», в многоквартирных жилых домах, а также вблизи детских садов и школ. Кроме того, в регионе власти намерены ограничить реализацию спиртных напитков в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя власти намерены ввести в выходные и праздничные дни. Также в жилом секторе намерены закрыть так называемые «наливайки». Губернатор также потребовал запретить открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне.

—Соседство сладостей и «взрослой» продукции — недопустимо, — подчеркнул Андрей Турчак.

Минздрав России поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя, запрету вейпов и закрытию «наливаек», пишет ТАСС со ссылкой на замначальника управления профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ Виктора Зыкова.

Напомним, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Несколько лет назад в правительстве Новосибирской области была создана рабочая группа, где обсуждалась ситуация с ограничением работы «наливаек».

С марта 2025 года в регионе вступил в силу закон, ограничивающий время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

— Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании вышеуказанных услуг, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, кафе) с 22 часов до 9 часов по местному времени. Также установлено, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, допускается только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, — отмечается в законе.

Между тем, в большинстве новых домов, которые в последние годы сдаются в Новосибирске, первыми коммерческими точками становятся пивные, а также магазины по продаже алкогольной продукции, чаще всего представленные известными федеральными сетями.

По данным 2ГИС, в Новосибирске продажа алкогольных напитков сегодня осуществляется в 1224 точках. Почти 1700 точек предлагают пиво на разлив. У сети «Красное&Белое» в городе 331 филиал, «Бристоль» — 143, «Сомелье» — 45, «Ёмкость» — 18 и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме.