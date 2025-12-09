Импорт главных новогодних фруктов в Сибирь вырос в 1,5 раза

За первые десять месяцев 2025 года в Сибирский федеральный округ привезли более 19,2 тысяч тонн мандаринов на сумму 1,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года как по весу, так и по стоимости.

Больше всего мандаринов в Сибирь привезли из Китая. Также в регион поступали фрукты из Южной Африки, Турции, Марокко, Египта и других стран.

— Лидерами в импорте мандаринов являются предприниматели Красноярского края (10,6 тыс. тонн, или 55% физического объема ввоза). По сравнению с прошлым годом поставки мандаринов в этот регион выросли по весу и стоимости в 2 раза. На втором месте по объемам новогодних витаминных поставок — Иркутская область (24% физического объема импорта, 4,6 тыс. тонн). Ввоз мандаринов в Приангарье увеличился в 1,4 раза к 2024 году, — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления.

В тройку лидеров входят участники ВЭД Новосибирской области, которые ввезли около 2 тысяч тонн мандаринов. Это более 10% от всего объема импорта цитрусовых.

Согласно статистике СТУ, мандарины чаще всего привозят в Сибирь в первом и четвертом кварталах года. Пик поставок приходится на декабрь.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске неожиданно подешевели мандарины.