«Иначе их бы уже никто не покупал»: в Новосибирске неожиданно подешевели мандарины

В новосибирские магазины и на рынки перед новогодними праздниками завезли мандарины. И цена на них оказалась ниже, чем в прошлом году. Продавцы это объясняют хорошим урожаем в странах-поставщиках и нежеланием отпугнуть покупателей.

Росстат и его региональные подразделения не отслеживают изменение цен на мандарины: в регулярно публикуемых ценовых сводках главного новогоднего фрукта нет. Но потребители ведут свои наблюдения. Именно они отметили неожиданное снижение цен.

— В прошлом году в декабре мандарины в Новосибирске стоили около 240 рублей за килограмм. В этом году во многих точках они стоят не более 200 рублей. И вообще их ощутимо больше. Видимо, что-то «починили» в поставках, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Елена.

Продавцы подтверждают наблюдения покупателей и говорят, что рост цен перед Новым годом если и будет, то незначительный.

— В прошлом и позапрошлом году мандарины сильно дорожали: процентов на 30-35. В Марокко был неурожай. Оптовики именно эти объясняли подорожание. Ну и спрос соответственно падал. В этом году, похоже, решили, что поднимать не стоит больше. Иначе их бы уже никто не покупал. С урожаем везде нормально вроде. Завезена продукция из Турции, Китая, Марокко, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 продавец фруктового ларька Ирина Кочетова.

Эксперты объясняют снижение совокупностью факторов, выделяя в первую очередь рекордный урожай в Турции, которая обеспечивает более половины российского импорта мандаринов в зимний сезон.

