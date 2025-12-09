«Почему я должен платить за мошенников?»: подорожание ОСАГО в Новосибирске может увеличить число водителей без полисов

С 9 декабря в России меняются тарифы ОСАГО. Помимо расширения тарифного коридора по всей стране для ряда регионов повышаются территориальные коэффициенты (КТ).

Для Новосибирской области и Республики Ингушетия коэффициент вырос сильнее всего — в два раза. Соответственно, и цена полиса с сегодняшнего дня увеличивается вдвое. Эксперты считают, что это приведет к росту числа тех, кто ездит без страховки.

— Всем известно, что есть определенное количество людей, которые игнорируют требование закона и ездят без полиса. Сейчас с увеличением стоимости полиса ОСАГО можно ожидать, что таких людей станет больше. Я считаю, что рост будет. Потому что со всех сторон идет увеличение финансовой нагрузки, и люди будут как-то ужимать свои расходы. Кто-то решит меньше ездить на машине, не покупать страховку. У наших людей есть же такая черта — полагаться на авось. К тому там и штраф не самый страшный, ну пока, по крайней мере. Также увеличится продажа вот этих полисов мини-каско, которые страховые предлагают на случай, если один из участников ДТП «бесполисный». То есть это продажа еще одного добровольного продукта, рынок уже появился, и он выиграет от нововведений, — сообщил Infopro54 председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев.

Добавим, что штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. При повторном нарушении штраф больше — от 3 000 до 5 000 рублей. Риски роста числа тех, кто решит отказаться от страховки, эксперты связывают еще и с проблемой с системной фиксации нарушителей. Разговоры об автоматическом выявлении машин без полиса по дорожным камерам ведется уже несколько лет, но реализация пока откладывается, в том числе из-за проблем с синхронизацией баз данных. Предполагается, что в следующем году система должна заработать.

Решение, которое привело к резкому подорожанию обязательного страхования гражданской ответственности для водителей Новосибирской области, Центробанк объясняет тем, что регион находится в «красной зоне» из-за высокого уровня рисков недобросовестных действий в ОСАГО. В области рост средней размера страховой выплаты на 50% выше среднего по России. Частота страховых случаев тоже растет быстрее, чем в других субъектах РФ. Доля страховых случаев, когда в ДТП участвуют одни и те же лица или транспортные средства, выше среднероссийского значения. Не споря с этими доводами, эксперты считают, что решать проблемы и снижать риски стоит не повышением тарифов.

— Это многогранная проблема. Но надо сказать, что есть огромные недоработки страховых компаний. Именно их внутренняя система безопасности, на мой взгляд, недостаточно хорошо работает, чтобы выявлять вот эти все мошеннические действия. Поэтому регион никак не может выйти из «красной зоны». И совершенно резонно звучит вопрос автовладельцев, почему проблема должна решаться за их счет. Вот мой личный пример: раньше автомобиль я страховал в Новосибирске, платил порядка 7000 рублей. Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, и здесь полис ОСАГО мне обходится в 2800 рублей. Объясните мне, почему в Новосибирске я должен платить за мошенников? Почему на меня вешают вот эти вещи, недоработки корпоративного большого бизнеса? Человек может десятилетиями ездить без единого ДТП, соблюдать законы и правила, но из-за того, что в регионе не могут ничего поделать с мошенниками, ему резко увеличивают тариф, — говорит Василий Зуев.

Страховой рынок, напоминают аналитики, демонстрирует уверенный рост. Так, по данным ЦБ, чистая прибыль страхового рынка по итогам 2024 года увеличилась почти в 1,5 раза. В частности в автостраховании росли и сборы, и выплаты. Объем взносов по страхованию автокаско за год вырос на 19,4%.

