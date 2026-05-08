Повышение налогов и пошлин на импортные товары ударят по карманам новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Маловероятно, что этим смогут воспользоваться местные производители, считают участники рынка

Заградительные налоги и пошлины

Российский бизнес лоббирует повышение стоимости зарубежных товаров, которые поставляются на отечественный рынок. К примеру, Российский союз кожевников и обувщиков обратился в правительство с просьбой одномоментно с 2027 года ввести НДС в размере 22% на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами за границей, сообщил «Коммерсант». Стоит отметить, что в Новосибирской области в 2025 году была зарегистрирована отрицательная динамика в производстве кожи и изделий из кожи. Ключевая причина — обилие контрафакта.

В правительстве РФ также обсуждается введение заградительной пошлины на мебель из недружественных стран. Об этом сообщили «Известия». По данным издания, ставка может составить 35–50%. Так власти хотят поддержать российских производителей. В Новосибирске производство мебели падает уже не первый год.

Ранее на проблемы, связанные с засилием продукции иностранных производителей, также жаловались представители новосибирских предприятий легкой промышленности.

Позже «Коммерсант» передал, что Минпромторг России поддержал введение налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные интернет-заказы в размере 22% с 1 января 2027 года. Впрочем в ведомстве не исключили, что повышение будет более плавным: в 2027 году — до 7%, в 2028-м — до 14%, а в 2029-м — до 22%.

Сейчас поступающие в Россию трансграничные товары уплаты НДС не предполагают. Из-за этого цены на них для потребителей могут быть ниже, чем на аналогичные позиции российских продавцов.

— Введение НДС на зарубежные интернет-товары, пожалуй, ― одно из самых весомых изменений для российских покупателей на маркетплейсах за последние годы. Цена привычных гаджетов может вырасти от 25 до 30%. Причина не только в самом НДС, но и в дополнительных издержках, которые продавцы будут вынуждены заложить в стоимость. Насколько вырастут цены, сказать пока сложно: все зависит от того, какой вариант реформы будет принят, — говорит доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова.

Она проанализировала сценарии, которые на данный момент рассматриваются в правительстве РФ, и их последствия.

  • Жесткий, на котором настаивает Министерство промышленности и торговли. С 1 января 2027 года на все зарубежные товары сразу начисляется полный НДС по ставке 22%. Это приведет к резкому скачку цен. Скажем, смартфон за 20 000 рублей при ставке НДС 22% подорожает где-то на 4400 рублей.
  • Поэтапный, предлагаемый Министерством финансов. Налог будет вводиться плавно: ставка 7% в 2027 году, ставка 14% в 2028-м и ставка 22% с 2029 года. Это позволит рынку и покупателям адаптироваться к ситуации постепенно.

Готовимся к росту цен

Елена Ельцова считает, что всем тем, кто привык заказывать смартфоны, одежду, автозапчасти напрямую из Китая или Европы, нужно приготовиться к тому, что с 2027 года эти (и не только) товары могут существенно подорожать.

—  Опираясь на официальную статистику, подавляющее число зарубежных онлайн-покупок в России, а это, ни много ни мало ― 98%, приходятся на Китай. Это значит, что главный удар придется именно по товарам из китайских онлайн-магазинов, которые сейчас часто являются законодателями низких цен, — констатирует Елена Ельцова.

По ее оценке, сильнее всего пострадают самые популярные категории, такие как смартфоны, наушники, планшеты, «умные» часы, одежда, обувь и аксессуары, бытовая техника и автозапчасти, косметика, парфюмерия и товары для дома, детские товары и игрушки. Именно по этим позициям разница в цене между российскими и китайскими продавцами наиболее ощутима. Обувь также является одной из самых болезненных точек для российских производителей: за 2025 год выпуск обуви в России сократился на 23%, а доля импорта составила 73,3%.

Эксперт перечислила риски, которые при это могут возникнуть для покупателей:

  • Ассортимент товаров может сократиться. Многие мелкие и средние китайские продавцы работают с минимальной наценкой. Для них дополнительный налог может сделать продажи в Россию нерентабельными. Как следствие, некоторые уникальные или нишевые товары могут просто исчезнуть из каталогов российских маркетплейсов.
  • При резком скачке цен многие покупатели могут уйти в «серые» и неконтролируемые каналы: заказ через карго-операторов, телеграм-каналы, прямые закупки у «байеров». Что может выйти на практике — нет гарантии получения товара или же получение контрафакта.

— Для нас, как для покупателей, это означает, что привычка заказывать дешевые товары из Китая может перестать быть такой уж и выгодной, — констатирует Елена Ельцова.

Не смогут воспользоваться

Опрошенные Infopro54 предприниматели отмечают, что повышение налогов и пошлин отсечет поток товаров, в первую очередь китайских, которые поступают на российский и новосибирский рынок из-за границы.

— Потребителям придется покупать то, что есть у местных производителей, а не искать аналоги за копейки. Это позволит проредить конкурентов, а государство получит новые поступления по налогам, — считают участники рынка.

С другой стороны, собеседники редакции отмечают: маловероятно, что региональный бизнес найдет силы воспользоваться этим конкурентным преимуществом.

— Сейчас российский бизнес находится в крайне тяжелом положении: повышение налогов, маркировка и т.д. не способствуют его развитию. Результаты введения заградительных пошлин мы можем посмотреть на авторынке. Не заметно, чтобы потребители активно пересаживались на отечественные автомобили. Количество иномарок на улицах Новосибирска не сокращается. Кроме того, при сокращении конкуренции отечественные производители наверняка поднимут цену, а платежеспособность потребителей падает. Есть вероятность, что покупатели просто перейдут в режим экономии, — сообщил руководитель предприятий легкой промышленности, пожелавший остаться неизвестным.

Еще один новосибирский предприниматель отметил, что в последнее время из-за дефицита рабочей силы в России, повышения налогов, прочих выплат, а также проблем с закупками сырья у проверенных поставщиков, часть компаний вывели свои производства за границу и поставляли свою продукцию в РФ как импортеры, экономя на налогах.

— Маловероятно, что после повышения налогов и пошлин они будут сохранять свои прежние цены. Кроме того, многие уже изучили зарубежные рынок и работают на нем, то есть они могут полностью на него переориентироваться. Быть фанатом рынка, который тебя душит, — ненормально. На любое действие всегда будет противодействие, — заявил бизнесмен.

Елена Ельцова предупреждает еще об одном риске:

— Крупные иностранные продавцы могут адаптироваться, начав официально работать в России. Они смогут открыть юридические лица и торговать со складов внутри страны, что сгладит долгую доставку. Для локального бизнеса это сделает конкуренцию еще более жесткой.

Напомним, по данным Сибирского таможенного управления, объем импортных операций в Новосибирской области по итогам 2025 года преобладает над экспортом. Основные торговые партнеры — это Китай (45%) и Казахстан (16%), далее идут Индия (7%) и Беларусь (6%). В 2025 году в регион в 10 раз выросли поставки звукового электрооборудования, в 2,1 раза ― двигателей, в 2 раза — мотоциклов. Из Казахстана в регион пошли поставки концентратов железных и марганцевых. Из Франции и Италии — виноградных вин, из Италии также предприниматели завозили вермуты. Из Таиланда — культивированный жемчуг.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес уже перенес НДС в цены: годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,7%. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

