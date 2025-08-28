Ключевые аспекты реабилитации участников СВО обсудили на «Технопроме-2025»

На пленарном заседании форума «Технопром-2025» одной из обсуждаемых тем стало межведомственное сотрудничество в области комплексной реабилитации, ресоциализации и реадаптации участников специальной военной операции. Мероприятие модерировал заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

В ходе открытия сессии Хальзов подчеркнул, что успешная реабилитация ветеранов возможна только при условии качественного межведомственного взаимодействия.

— Обсуждаемые сегодня три направления — реабилитация, ресоциализация и реадаптация — требуют комплексного подхода. Это подразумевает не только медицинскую и психологическую помощь, но и социальное сопровождение ветеранов, доступ к образовательным ресурсам, включая подготовку и трудоустройство. Наша цель — создать механизм, который объединяет усилия как государственных структур, так и частных организаций для успешного возвращения героев к мирной жизни. Такой механизм должен функционировать по принципу одного окна, — отметил он.

Елена Бахарева, министр труда и социального развития региона, добавила, что в Новосибирской области разработана концепция поддержки участников СВО, основанная на помощи людям в конкретных жизненных ситуациях. Регион уже внедрил систему различных мер поддержки — финансовых, социальных и медицинских. В числе них — Губернаторский сертификат для долгосрочной реабилитации, который включает в себя помощь в трудоустройстве и участие в культурных и спортивных мероприятиях. Также предусмотрены выплаты для адаптации жилья и прокат технических средств реабилитации. Следующий шаг — объединить все предоставляемые услуги.

Министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий отметил, что забота о ветеранах СВО и их семьях является главным приоритетом в работе государственных медицинских учреждений региона. В Новосибирской области создана трехуровневая система реабилитации на базе 22 медучреждений. Сообщается, что с 2022 года в регионе значительно увеличен фонд реабилитационных коек и закуплено современное оборудование.

Председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский высоко оценил уровень межведомственного взаимодействия.

Ветеран СВО Олег Такмаков, участник проекта «Герои НовоСибири», добавил, что возвращение с СВО — это не конечный этап, а начало нового пути для социализации этих людей в обществе, отметив уверенность в поддержке правительства региона.