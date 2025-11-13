«ИнПарк-2025»: из индустриальных парков предложили сделать «матрёшечные» проекты

В Новосибирской области продолжает работу XIV Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2025». Мероприятие, собравшее представителей власти, индустриальных и технологических парков, бизнесменов и экспертов более чем из 30 регионов России и Республики Беларусь, стало площадкой для выработки ключевых инициатив по развитию промышленной инфраструктуры страны.

Одним из центральных заявлений форума стала презентация новой концепции «матрёшечных» проектов для индустриальных парков, которая направлена на преодоление проблем недофинансирования.

— Здесь на площадке форума сейчас прорабатываются очень серьезные инициативы отрасли, которые направлены на преодоление проблем недофинансирования, связанных с высокой ключевой ставкой. В первую очередь, конечно, речь идет о внесении нового понятия «инвестиционный партнер» индустриального парка. Это позволит создавать так называемые «матрешечные» проекты, когда внутри индустриального парка реализуется проект частного инвестора в виде отдельного стоящего корпуса или объекта light industrial, построенного за счет частных средств для предоставления в будущем в аренду или собственность уже непосредственно резидентам. Мы считаем, что это ключевая инициатива, которая позволит, во-первых, создать альтернативу банковскому финансированию, на самом деле сейчас высокая ключевая ставка не очень привлекательна, и, конечно, снять излишнюю нагрузку на бюджет, — говорит исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

Формат Light Industrial представляет собой современные многофункциональные помещения, которые объединяют под одной крышей производство, склад, офис и шоурум. В отличие от традиционных промзон объекты Light Industrial представляют собой адаптирующиеся пространства площадью от 100-200 до 3000-5000 квадратных метров. Эксперты объясняют, что такой формат рожден из отложенного спроса, поскольку малый и средний бизнес десятилетиями существовал в пространствах постсоветской промышленности с устаревшей инфраструктурой. Light Industrial, как правило, предлагает модульные блоки небольшого размера с отдельными входами и современной инженерией, в то время как девелоперы ранее строили в основном крупные объекты, рассчитанные на большие корпорации.

На сегодняшний день в стране насчитывается свыше 190 технологических парков, причем более 90 из них являются промышленными и обладают всей необходимой инфраструктурой для выпуска продукции. Новосибирская область традиционно входит в число регионов-лидеров по темпам развития таких проектов. В регионе в разной стадии реализации находятся несколько парков, включая один из крупнейших в Сибири — Промышленно-логистический парк (ПЛП), а также специализированные площадки.

Ранее редакция сообщала о том, что на форуме «ИнПарк-2025» были подписаны соглашения о реализации новых инвестиционных проектов в Новосибирской области, в том числе о создании индустриального парка «НОВА» и индустриального парка «Дорхан».