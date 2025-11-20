Интенсивность движения самолетов в Толмачево вырастет в два раза

В рамках реализации второго этапа реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево» введены в эксплуатацию две рулежные дорожки РД-P и РД-F протяженностью 1500 метров.
— Запуск в эксплуатацию данного объекта позволит сократить время руления от взлётно-посадочной полосы до мест стоянки с 20 до 5 минут, что, в свою очередь, увеличит количество взлетно-посадочных операций в 2 раза, с 24 до 42 в час, — пояснил генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Евгений Туриев.
Напомним, открытие объекта прошло в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России 2025». На форуме также стало известно, что глава региона провёл рабочие встречи с основателем группы компаний «АЕОН» Романом Троценко, генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и генеральным директором авиакомпании S7 Дмитрием Куделькиным.
— Базовому перевозчику новосибирского аэропорта — авиакомпании S7 — нужна повышенная пропускная способность аэродромного комплекса, терминального комплекса для реализации своей программы трансферных перевозок по всей стране, поэтому мы модернизируем инфраструктуру. Свою, терминальную часть мы закончили в 2023 году, —напомнил Янкилевич.
По его словам, сейчас холдинг ведет проектные работы по расширению терминала. К их реализации планируется приступить через год
Напомним, генеральный план развития аэропортового комплекса Новосибирск (Толмачёво) поддержан правительством Российской Федерации. За счёт средств АО «Аэропорт Толмачёво» разработана проектно-сметная документация, которой предусмотрено строительство новой взлётно-посадочной полосы, периметрового ограждения, очистных сооружений поверхностного стока. Реализация предусмотрена федеральным проектом «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система» с применением механизма государственно-частного партнёрства.
Концепция поэтапного расширения и модернизации аэровокзального комплекса предусматривает три ключевых направления:
Завершить работы по модернизации комплекса по действующим контрактам планируется в 2027 году. Генподрядчиком проекта выступает АО «Новосибирскавтодор».
По итогам 2024 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров – 9,299 млн., что на 2,3 % больше чем в 2023 году. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составило 7,578 млн. пассажиров.
Ранее редакция сообщала о том, что дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскавтодор».
