Брошенные машины новосибирцев начали передавать в собственность мэрии

Ленинский районный суд Новосибирска признал право муниципальной собственности на транспортное средство марки «Тойота Чайзер». Как пояснили в суде, разукомплектованный автомобиль серебристого цвета без государственных номеров находился около дома на улице Планировочной. В июне 2025 года машина была перемещена на хранение в МКУ «ГЦНР». В течение трех месяцев за автомобилем никто не обратился. В сентябре администрация Ленинского района обратилась в суд с требованием о признании машина бесхозяйной и ее передаче в собственность города.

Суд удовлетворил иск администрации. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, в мэрии Новосибирска постановление, определяющее порядок приобретения права муниципальной собственности на брошенные автомобили, было подписано в апреле 2025 года. Согласно этому документу, спустя 60 рабочих дней после вступления в силу решения суда брошенные автомобили будут включаться в состав муниципальной казны.

— Если бесхозяйная машина — иномарка, то есть шанс, что запчасти с нее могут заинтересовать авторазборщиков. Но все будет зависеть от цены, по которой они будут выставляться на продажу на аукционе, — говорил ранее в разговоре с корреспондентом Infopro54 владелец СТО.

Предприниматель-автоподборщик отмечал, что у муниципалитета есть риск оказаться в ситуации, когда владелец машины просто физически не мог заявить о своих правах на нее.

По данным МБУ «ГЦОДД», за 12 месяцев 2024 года на специализированную стоянку с улиц и дворов города перемещены 32 единицы транспортных средств. За 4 месяца 2025-го — 28 машин. В управлении наружной рекламы мэрии Infopro54 уточняли, что на хранении на тот момент находились 56 автомобилей.

Участники авторынка, опрошенные Infopro54, считали, что проблема с брошенными автомобилями в Новосибирске гораздо серьезнее, чем те цифры, что называет муниципалитет.

Напомним, сообщалось, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, который ужесточит требования для автомобилей старше 15 лет. На эту технику планируется повысить транспортный налог и ввести обязательный техосмотр дважды в год. Кроме того, РОАД предлагает расширить государственную программу утилизации, чтобы стимулировать автовладельцев покупать новые машины.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы протестуют против нового повышения утильсбора.