Рекламодателям

Брошенные машины новосибирцев начали передавать в собственность мэрии

  • 20/11/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Брошенную машину признали собственностью мэрии Новосибирска
Порядок перехода к муниципалитету бесхозяйных автомобилей был утвержден весной

Ленинский районный суд Новосибирска признал право муниципальной собственности на транспортное средство марки «Тойота Чайзер». Как пояснили в суде, разукомплектованный автомобиль серебристого цвета без государственных номеров находился около дома на улице Планировочной. В июне 2025 года машина была перемещена на хранение в МКУ «ГЦНР». В течение трех месяцев за автомобилем никто не обратился. В сентябре администрация Ленинского района обратилась в суд с требованием о признании машина бесхозяйной и ее передаче в собственность города.

Суд удовлетворил иск администрации. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, в мэрии Новосибирска постановление, определяющее порядок приобретения права муниципальной собственности на брошенные автомобили, было подписано в апреле 2025 года. Согласно этому документу, спустя 60 рабочих дней после вступления в силу решения суда брошенные автомобили будут включаться в состав муниципальной казны.

— Если бесхозяйная машина — иномарка, то есть шанс, что запчасти с нее могут заинтересовать авторазборщиков. Но все будет зависеть от цены, по которой они будут выставляться на продажу на аукционе, — говорил ранее в разговоре с корреспондентом Infopro54 владелец СТО.

Предприниматель-автоподборщик отмечал, что у муниципалитета есть риск оказаться в ситуации, когда владелец машины просто физически не мог заявить о своих правах на нее.

По данным МБУ «ГЦОДД», за 12 месяцев 2024 года на специализированную стоянку с улиц и дворов города перемещены 32 единицы транспортных средств. За 4 месяца 2025-го — 28 машин. В управлении наружной рекламы мэрии Infopro54 уточняли, что на хранении на тот момент находились 56 автомобилей.

Участники авторынка, опрошенные Infopro54, считали, что проблема с брошенными автомобилями в Новосибирске гораздо серьезнее, чем те цифры, что называет муниципалитет.

Напомним, сообщалось, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, который ужесточит требования для автомобилей старше 15 лет. На эту технику планируется повысить транспортный налог и ввести обязательный техосмотр дважды в год. Кроме того, РОАД предлагает расширить государственную программу утилизации, чтобы стимулировать автовладельцев покупать новые машины.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы протестуют против нового повышения утильсбора. 

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова.

1 952

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Брошенные машины


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти 200 тысяч официально не работающих новосибирцев ждет проверка
20/11/25 13:00
Бизнес Власть Медицина Общество
В Новосибирске сделали макет оперного театра из трех тысяч деталей
20/11/25 12:12
Общество
Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году
20/11/25 11:00
Медицина Общество
Брошенные машины новосибирцев начали передавать в собственность мэрии
20/11/25 10:00
Власть
Интенсивность движения самолетов в Толмачево вырастет в два раза
20/11/25 9:30
Бизнес Транспорт
Прокуратура настаивает на строительстве в Новосибирске четырех школ за семь млрд
20/11/25 9:00
Власть Образование Общество
Новосибирские компании увеличили расходы на кибербезопасность на 43% за год
20/11/25 8:00
Бизнес Технологии
«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни
19/11/25 19:40
Бизнес Общество
Выставка «Картина года» в Новосибирске картинами не ограничилась
19/11/25 19:00
Город Культура Общество
У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков
19/11/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Более 300 тысяч Пушкинских карт-2026 оформили молодые сибиряки
19/11/25 17:26
Финансы
В прокуратуре прокомментировали сроки сдачи концессионных школ в Новосибирске
19/11/25 17:00
Власть Образование Общество
В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
19/11/25 16:00
Власть Общество Право&Порядок
На форуме "Дикоросы" в Новосибирске провели шаманский обряд очищения
19/11/25 15:35
Общество
Снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год
19/11/25 15:00
Бизнес Власть
Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области
19/11/25 14:30
Власть Образование Общество
Свыше пяти тысяч вакансий поваров и кондитеров разместили новосибирские компании
19/11/25 14:00
Бизнес Общество
Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области
19/11/25 13:30
Медицина Общество
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять