«Интервидение-2025»: Россия принимает 24 страны в финале конкурса

20 сентября на площадке Live Arena в Москве при поддержке ВТБ состоится заключительный этап международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025». Представители 24 государств представят свои популярные композиции и поборются за титул победителя. Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться Первым каналом и телекомпаниями стран-участниц.

— «Интервидение» соберет на одной сцене артистов как из близлежащих, так и из отдаленных стран. Впервые в конкурсе примут участие представители государств Глобального Юга. Это не только захватывающее музыкальное представление, но и шанс познакомиться с уникальными традициями и современной культурой участвующих стран. Наша задача, как принимающей стороны, – создать для зарубежных гостей максимально комфортные условия, превосходящие домашние, — подчеркнул президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Иностранным делегатам и представителям зарубежных СМИ будут обеспечены необходимые финансовые сервисы для удобного пребывания на территории России.