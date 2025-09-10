«Интервидение-2025»: Россия принимает 24 страны в финале конкурса

20 сентября на площадке Live Arena в Москве при поддержке ВТБ состоится заключительный этап международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025». Представители 24 государств представят свои популярные композиции и поборются за титул победителя. Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться Первым каналом и телекомпаниями стран-участниц.
— «Интервидение» соберет на одной сцене артистов как из близлежащих, так и из отдаленных стран. Впервые в конкурсе примут участие представители государств Глобального Юга. Это не только захватывающее музыкальное представление, но и шанс познакомиться с уникальными традициями и современной культурой участвующих стран. Наша задача, как принимающей стороны, – создать для зарубежных гостей максимально комфортные условия, превосходящие домашние, — подчеркнул президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Иностранным делегатам и представителям зарубежных СМИ будут обеспечены необходимые финансовые сервисы для удобного пребывания на территории России.
Фото: freepik.com/Автор: vecstock
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru