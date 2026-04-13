В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в понедельник заявил, что в регионе подтоплено 54 дачных дома.

— В 10 населенных пунктах и 15 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) на сегодняшний день остаются подтопленными 535 приусадебных участков, пять участков автодорог; подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста, — сказал он.

Орлов сообщил, что в настоящее время нет автомобильного сообщения с двумя поселениями в Болотнинском и Тогучинском районах. В этих населенных пунктах есть запасы продовольствия и медикаментов. Аэромобильные группы также продолжают свою работу в Краснозерском районе.

— На прошлой неделе проведены превентивные взрывные работы в Кочковском, Краснозерском, Новосибирском районах, — сказал он.

Виктор Орлов сообщил, что на реке Иня устранён ледовый затор, который мог привести к наводнениям в Мошковском и Новосибирском районах.

За последнюю неделю в области произошло подтопление 45 жилых зданий, 199 частных домов и 594 дачных участков в 11 населённых пунктах, 14 садовых товариществах и 12 муниципальных образованиях. Также пострадали два автомобильных моста.

