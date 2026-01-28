Поиск здесь...
Власть

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Среди них граждане 24 государств

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Напомним, по итогам приемной кампании 2025 года представители новосибирских вузов отмечали, что в городе растет число студентов из дальнего зарубежья.

Например, в НГТУ в приемную кампанию 2025 года зачислен 1061 иностранец. 226 студентов из Китая зачислены на три образовательные программы. По квотам на подготовительные курсы поступили 58 студентов из университета Буркина-Фасо. В следующем году они станут студентами вуза и будут обучаться на основных образовательных программах, в том числе в рамках целевой подготовки кадров для нефтяной компании Нигера Sonidep. Всего в университете обучаются 2500 граждан из 49 государств.

В НГУ на начало сентября на обучении находились 1700 иностранцев, в основном из стран дальнего зарубежья. Среди них 849 бакалавров, 147 специалистов, 167 аспирантов и 360 слушателей программ ДПО.

Напомним, в прошлом году в рамках Технопрома и международного форума «Россия – Африка» было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между НГУ, Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо), Университетом Абду Мумуни (Нигер) и Центром народной дипломатии. Согласно достигнутым договоренностям НГУ открыл подготовительное отделение в режиме онлайн по двум направлениям: медико-биологическое на французском языке и естественно-научное на русском языке.

Ожидается, что в СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки.

Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : иностранцы Вузы Новосибирска

