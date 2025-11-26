Исследование: коты стали главными героями литературных предпочтений россиян

Онлайн-платформа Литрес, ВТБ и сервис рекомендаций LiveLib провели опрос среди читателей, чтобы определить, какие литературные животные им кажутся наиболее привлекательными.

По результатам проведенного исследования* первое место среди сказочных персонажей занял харизматичный Чеширский Кот (38%) из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Второе и третье места также достались котам: ученому коту (24%) из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и Коту в сапогах (23%) из сборника Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни».

В тройку лидеров среди любимых животных из русской литературы вновь вошли кошачьи герои. Возглавляет список очаровательный кот Матроскин (47%) из повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором месте остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Завершает тройку котенок Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

В рейтинге зарубежных любимцев лидирует грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Второе место занимает почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг. На третьем месте вновь персонаж «Книги джунглей» — отважный мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес», отмечает, что, по результатам опроса, россияне предпочитают котов из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки. Образ кота в культуре многообразен: это и мудрый советчик, и служитель темных сил. Собаки же предстают верными друзьями, более зависимыми от людей, нежели кошки.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, говорит, что сказки играют важную роль в воспитании детей, формируя базовые представления о социальных нормах. Чтение сказок развивает умение анализировать жизненные ситуации и поступки героев, понимать их внутренний мир. В своих социальных проектах используется творческое переосмысление, чтобы помочь адаптировать восприятие классики.

*Опрос проводился в ноябре 2025 года, в нем приняли участие более 600 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.