«Феномен ИЖС»: Миллион квадратных метров частных домов ввели в Новосибирске

В Новосибирской области за 10 месяцев 2025 года сданы более миллиона квадратных метров ИЖС. Общий ввод, по данным Росстата, составил 1,9 млн «квадратов».

— Новосибирцы поставили абсолютный рекорд по вводу ИЖС за всю историю наблюдений, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

В России область заняла 13 место по вводу ИЖС, по вводу МКД — 10 место.

— По итогам 10 месяцев общий ввод жилья в Новосибирской области отстает от показателей 2024 года на 10,1%, в том числе по МКД — на 24,4%. По ИЖС — опережает на 8,6%. За последний месяц отставание по МКД сократилось на 6,3 п.п., а гандикап по ИЖС вырос с 6,4% до 8,6%, — констатирует аналитик.

Управляющий партнер направления B2B компании «Бусы» Григорий Якобсон подтверждает, что в 2025 году в Новосибирске наблюдается значительное увеличение объемов индивидуального жилищного строительства ИЖС. По его словам, этот феномен не возник случайно — за ним стоит комплекс факторов, которые сформировали современный рынок жилья в регионе.

Эксперт назвал основные причины такого роста:

Траншевая ипотека и льготные программы

Одним из ключевых факторов, способствовавших буму ИЖС, стала программа траншевой ипотеки, внедренная в начале 2020-х годов. Данная схема позволила многим россиянам получить доступ к ипотечным кредитам с минимальными первоначальными взносами и выгодными условиями. В условиях экономической неопределенности и нестабильности на рынке недвижимости такая возможность стала настоящим спасением для многих семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Льготная ипотека, предложенная государством, также сыграла важную роль. Субсидирование процентных ставок сделало ипотечное кредитование более доступным для широких слоев населения. Это привело к тому, что многие семьи начали активно рассматривать возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуальных домов, что, в свою очередь, способствовало росту числа застройщиков.

Поддержка многодетных семей, выделение земельных участков многодетным семьям

Программа государственной поддержки, позволяющая таким семьям получать земельные участки для строительства жилья, значительно увеличила спрос на индивидуальные дома. Многодетные семьи стали активными участниками рынка ИЖС, что способствовало не только росту объемов строительства, но и улучшению демографической ситуации в регионе.

Последствия пандемии: изменение потребительских предпочтений

Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на жизнь людей и их восприятие жилья. Многие горожане, столкнувшись с необходимостью работать из дома и проводить больше времени в закрытых помещениях, начали осознавать недостатки городской жизни. Желание иметь собственное пространство, приусадебный участок и возможность проводить время на свежем воздухе стало актуальным для многих. Этот сдвиг в потребительских предпочтениях способствовал росту интереса к загородному строительству и ИЖС. Люди начали осознавать преимущества жизни за пределами города: тишина, природа и возможность обустроить собственное пространство под свои нужды.

Развитие инфраструктуры

Строительство новых дорог, школ, детских садов и медицинских учреждений в пригородах сделало эти районы более привлекательными для жизни. Удобное транспортное сообщение с центром города позволило жителям загородных домов легко добираться до работы и учебы — жизнь за городом стала комфортной и удобной.

Григорий Якобсон также отметил, что в последние годы в России наблюдается тенденция, когда строители индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начинают сдавать свои объекты в аренду вместо продажи или по причине ее невозможности. Это явление можно объяснить несколькими факторами:

Снижение спроса на покупку жилья

В условиях экономической нестабильности и неопределенности многие потенциальные покупатели откладывают решение о покупке жилья. Это приводит к тому, что застройщики сталкиваются с трудностями в продаже своих объектов.

Арендный рынок

С ростом интереса к загородной жизни и улучшением условий для аренды (долгосрочная аренда, например, или аренда с правом выкупа) застройщики могут рассматривать сдачу объектов в аренду как альтернативу продаже. Это позволяет им получать стабильный доход, даже если продажа жилья не представляется возможной.

Инвестиции

Некоторые застройщики рассматривают аренду как способ сохранить инвестиции. Вместо того, чтобы продавать жилье по сниженной цене, они могут сдавать его в аренду и ждать улучшения рыночной ситуации.

— Арендодатели, которые предлагают дополнительные удобства и зоны отдыха, такие как бани, бассейны, спортивные площадки и благоустроенные территории, могут стать более привлекательными для потенциальных арендаторов. Такие предложения могут оправдать более высокую арендную плату и привлечь клиентов, ищущих комфорт и разнообразие в своем досуге. С другой стороны, объекты без дополнительных удобств могут оказаться менее конкурентоспособными. Арендаторы будут склонны выбирать те варианты, которые предлагают больше комфорта и возможностей для отдыха. Это может привести к тому, что по менее привлекательным предложениям станут снижать цены, чтобы привлечь арендаторов, — комментирует Якобсон.

При этом в Новосибирске растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. В июне у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что среди жителей Новосибирска растет спрос на жизнь за городом.