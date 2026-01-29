Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Дата:

Губернатор принял участие в заседании шестой сессии восьмого созыва Законодательного Собрания Новосибирской области

В своем докладе Андрей Травников подчеркнул, что в 2025 году приоритетом бюджетной политики стало завершение начатых проектов. Для областного правительства окончание строительства всех объектов имеет принципиальное значение.

Первостепенное внимание уделялось выполнению социальных обязательств перед населением, оказанию помощи в решении задач специальной военной операции и реализации национальных проектов.

В минувшем году в большинстве сфер наблюдался позитивный тренд. Региональный ВВП превысил 2,723 триллиона рублей, что на 2% больше показателя 2024 года.

Индекс сельскохозяйственного производства составил 104% относительно 2024 года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии собрали 3,3 миллиона тонн зерна в первоначальном весе. Урожайность зерновых и зернобобовых культур также увеличилась, достигнув 27,4 центнера с гектара.

Рост потребительской активности является важным фактором для региональной экономики. В прошедшем году увеличился оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг, в том числе туристических, достигший 23 миллиардов рублей. Туризм стал важной составляющей региональной экономики.

Значимым для экономики области является потенциал малого и среднего предпринимательства. В регионе функционирует более 156 тысяч субъектов МСП, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее (рост 2,6%). Оборот малых и средних предприятий увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом и превысил 2,8 триллиона рублей, что составляет около половины оборота всех организаций региона.

Объем инвестиций остался на уровне предыдущего года – около 600 млрд рублей. Традиционно, инвесторов привлекают проекты в сфере логистики, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, торговли и жилищного строительства.

В настоящее время в регионе реализуется 89 крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством социально значимых объектов и жилья, и более 40 проектов, получивших региональную финансовую поддержку.

Важно отметить, что в Национальном рейтинге инвестиционного климата область поднялась на 11 место. Регион продемонстрировал один из самых высоких показателей динамики среднего интегрального индекса (+3,33) и улучшил свой четырехлетний результат (13 место). Область по-прежнему занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Механизм поддержки новых инвестиционных проектов позволил направить более 15,5 миллиардов рублей на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Главным достижением работы органов власти является выполнение всех социальных обязательств. Жителям области предоставляются 123 меры социальной поддержки. Большую часть, 89 мер, составляет региональный пакет. В прошедшем году социальной поддержкой было охвачено 767 тысяч человек, включая 110 тысяч семей с детьми. Общий объем финансирования превысил 51,5 миллиарда рублей.

Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. В регионе им предоставляются 72 различные меры поддержки. С 2023 года введен губернаторский реабилитационный сертификат, который уже получили 1 848 участников СВО. Меры поддержки постоянно совершенствуются.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил важность совместной работы депутатского корпуса и правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

214
0
0
Предыдущая статья
ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%
Следующая статья
Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

Читать полностью

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Автор: Юлия Данилова

Проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

— Участок дороги технической категории IБ предполагает четыре полосы движения с осевым барьерным ограждением для разделения встречных транспортных потоков, —посянили в пресс-службе ФУАД «Сибирь».

Читать полностью

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Автор: Артем Рязанов

Когда в семье случается трагедия, родственники усопшего нередко сталкиваются не только с болью утраты, но и с циничным обманом. Недобросовестные сотрудники ритуальных служб активно пользуются тяжёлым эмоциональным состоянием людей, навязывая платные услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Согласно статье 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», каждому умершему полагается бесплатное место на кладбище и погребение. Но агенты убеждают родственников, что за участок нужно заплатить от 50 до 500 тысяч рублей. Также предлагают дополнительные платные услуги: установку оград, оформление документов с «резервом», транспортировку тела.

Читать полностью

Два научных института СО РАН предлагают объединить

Автор: Юлия Данилова

Разговоры об объединении Института гидродинамики СО РАН и Института теплофизики СО РАН ведутся. Эту информацию на пресс-конференции подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. По его словам, на сегодняшний день уже есть голосование учёных советов институтов, которые согласны на объединение.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — подчеркнул Пармон.

Читать полностью

Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

В расширенном совещании коллегии министерства труда и соцразвития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников.

Глава региона дал высокую оценку работе органов социальной поддержки в области в 2025 году.

Читать полностью

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Бизнес Общество

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Общество

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Финансы

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

Бизнес Общество

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности