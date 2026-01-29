Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

В своем докладе Андрей Травников подчеркнул, что в 2025 году приоритетом бюджетной политики стало завершение начатых проектов. Для областного правительства окончание строительства всех объектов имеет принципиальное значение.

Первостепенное внимание уделялось выполнению социальных обязательств перед населением, оказанию помощи в решении задач специальной военной операции и реализации национальных проектов.

В минувшем году в большинстве сфер наблюдался позитивный тренд. Региональный ВВП превысил 2,723 триллиона рублей, что на 2% больше показателя 2024 года.

Индекс сельскохозяйственного производства составил 104% относительно 2024 года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии собрали 3,3 миллиона тонн зерна в первоначальном весе. Урожайность зерновых и зернобобовых культур также увеличилась, достигнув 27,4 центнера с гектара.

Рост потребительской активности является важным фактором для региональной экономики. В прошедшем году увеличился оборот розничной торговли и общественного питания, а также объем платных услуг, в том числе туристических, достигший 23 миллиардов рублей. Туризм стал важной составляющей региональной экономики.

Значимым для экономики области является потенциал малого и среднего предпринимательства. В регионе функционирует более 156 тысяч субъектов МСП, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее (рост 2,6%). Оборот малых и средних предприятий увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом и превысил 2,8 триллиона рублей, что составляет около половины оборота всех организаций региона.

Объем инвестиций остался на уровне предыдущего года – около 600 млрд рублей. Традиционно, инвесторов привлекают проекты в сфере логистики, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, торговли и жилищного строительства.

В настоящее время в регионе реализуется 89 крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством социально значимых объектов и жилья, и более 40 проектов, получивших региональную финансовую поддержку.

Важно отметить, что в Национальном рейтинге инвестиционного климата область поднялась на 11 место. Регион продемонстрировал один из самых высоких показателей динамики среднего интегрального индекса (+3,33) и улучшил свой четырехлетний результат (13 место). Область по-прежнему занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Механизм поддержки новых инвестиционных проектов позволил направить более 15,5 миллиардов рублей на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Главным достижением работы органов власти является выполнение всех социальных обязательств. Жителям области предоставляются 123 меры социальной поддержки. Большую часть, 89 мер, составляет региональный пакет. В прошедшем году социальной поддержкой было охвачено 767 тысяч человек, включая 110 тысяч семей с детьми. Общий объем финансирования превысил 51,5 миллиарда рублей.

Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. В регионе им предоставляются 72 различные меры поддержки. С 2023 года введен губернаторский реабилитационный сертификат, который уже получили 1 848 участников СВО. Меры поддержки постоянно совершенствуются.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил важность совместной работы депутатского корпуса и правительства региона.