Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

В ближайшие сутки Новосибирскую область ожидает резкое понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до экстремальных отметок в -30–35℃, а в отдельных районах — до -40℃ и ниже.

По данным синоптиков, столь суровые погодные условия в регионе сохранятся примерно до 20 января. Аналогичное похолодание прогнозируется и в соседних областях — Омской и Кемеровской областях.

Специалисты Федерального управления автомобильных дорог (ФКУ «Сибуправтодор») настоятельно советуют автомобилистам воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодной обстановки. В случае необходимости срочного выезда рекомендуется тщательно проверить техническое состояние автомобиля, убедиться в наличии полного бака топлива, заряженных средств связи, тёплой одежды и дополнительных средств обогрева.

Для обеспечения безопасности на федеральных трассах организовано усиленное патрулирование. Это позволяет оперативно оказывать помощь водителям в нештатных ситуациях и поддерживать бесперебойное движение.

На случай возникновения нештатных ситуаций в сложных погодных условиях действуют круглосуточные телефоны диспетчерских служб. Жители Новосибирской области могут обратиться по номерам (383) 262-62-72 или 8-913-943-12-74. В Кемеровской и Томской областях помощь окажут по телефонам 8 (3842) 75-26-22 и 8-961-707-85-69, а в Омской — 8 (3812) 40-70-16 и 8-913-670-12-36. Единым номером для вызова всех экстренных служб остаётся 112.

Ранее редакция сообщала, где в Новосибирске будут установлены крещенские купели.