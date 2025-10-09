Разрезу «Богатырь» отдали землю под Новосибирском для железной дороги

Земельный участок площадью 11 тысяч кв метров, расположенный рядом с селом Белово в Искитимском районе, переведен из состава земель сельхозназначения в земли промышленности. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Новосибирской области Владимир Знатков. Ходатайство об изменении назначения участка в правительство региона подала компания ООО «Богатырь», которая разрабатывает одноименное месторождение.

— Участок предназначен для размещения железнодорожных путей необщего пользования с примыканием к пути общего пользования на станции Дорогино Западно-Сибирской железной дороги, — уточняется в документе.

Напомним, в мае правительство региона передало компании 5 га земли в разработку.

Разрез «Богатырь» располагается в 60 километрах от областного центра, в Искитимском и Черепановском районах. Компания «Коулстар» получила лицензию на разработку месторождения с запасами угля ценных марок более 300 млн тонн и прогнозными ресурсами в 2,4 млрд тонн в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ (стоимость лицензии — 3,2 млрд рублей). Площадь участка — 309 кв. км.

В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей. В прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 — 2027 годы первый и второй этап разработки месторождения оценивается уже в 133,5 миллиардов рублей. Добыча антрацита на месторождении началась в 2024 году. Выход на проектную мощность ожидается к 2032 году.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Разрез Богатырь» зарегистрировано в марте 2021 года в городе Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 1 млн рублей. Единственным учредителем является ООО «Коулстар». Генеральный директор— Владимир Душенко (он же возглавляет ООО «Богатырь Агро»). Финансовые показатели компании за 2022-2024 годы не раскрываются.

Стоит отметить, что жители села Медведское в Черепановском районе с января 2024 года неоднократно жаловались на большегрузы, которые круглосуточно перемещаются на месторождение антрацита. По их словам, техника ездит без весового контроля и ограничений скорости.

Жители окрестных населенных пунктов также жалуются на антрацитовую пыль, которая оседает на домах и растительности.

Много нареканий вызывает и перевозка угля по железной дороге. По словам местных жителей, из-за открытых вагонов поезда проходят в клубах пыли, после которой вокруг все чернеет.

Ранее редакция сообщала о том, что вагоны сошли с рельсов у разреза «Богатырь» в Новосибирской области.