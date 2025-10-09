Рекламодателям

Трудовой патент для мигрантов в Новосибирской области подорожал на три тысячи руб

  • 09/10/2025, 18:24
Автор: Юлия Данилова
Регион рассчитывает получить от их выдачи 2,5 млрд

На рассмотрение депутатов регионального парламенты вынесен законопроект, определяющий стоимость патента для трудовых мигрантов, которые планируют в 2026 году работать в Новосибирской области. Как отметила на заседании комитета по соцполитике министр Елена Бахарева, стоимость патента в регионе составит 10680 рублей. По сравнению с 2025 годом, он подорожает на 2954 рубля.

— Отчисления в бюджет от предоставления патентов на 2026 год заложены в размере 2.5 млрд рублей, — подчеркнула Бахарева.

Она пояснила, что количество людей, работающих по патенту в области растет. 55% мигрантов приезжают в регион из Узбекистана, 37% — из Таджикистана, далее идет Азербайджан и Грузия. Жителям Киргизии получение патента на работу не требуется.

Депутат Ярослав Фролов предложил рассмотреть возможность более серьезного повышения стоимости патента. По его словам, многолетняя практика показывает, что это не отразится на притоке мигрантов в Новосибирск.

— Сегодня принято решение увеличить стоимость патента на работу для иностранных граждан на 37,4%. Мы смотрим за ситуацией в соседних регионах, чтобы не получилось, что трудовые мигранты едут туда, где надо меньше платить, — пояснил председатель комитета Игорь Гришунин.

По данным Минтруда, в 2022 году в регионе по трудовым патентам и разрешениям работали 48416 иностранцев, в 2023 — 47330, в 2024 – 52959, в 2025 году —58312. По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона, за 2024 год иностранцы получили 35497 патентов. Чаще всего они работали в таких сферах, как строительство, торговля, обслуживание, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области составляет 7 906 рублей. За счет патентов регион рассчитывает получить в 2025 году 1.8 млрд рублей.

В первом чтении на сессии парламента законопроект планируется рассмотреть в ноябре.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области расширили список видов деятельности, где запрещено работать мигрантам

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 931

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
