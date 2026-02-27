За неделю в травмпункты Новосибирска обратились 299 человек

В Новосибирске заметно возросло количество обращений в травмпункты из-за гололёда. По данным регионального Минздрава, статистика последних недель значительно отличается от показателей прошлого года.

С 19 по 25 февраля этого года за медицинской помощью обратились 299 человек. В тот же период 2024 года число пострадавших было значительно меньше — всего 100 обращений.

В начале месяца ситуация была другой. За неделю с 5 по 11 февраля 2024 года в государственных травматологических пунктах города зафиксировали 138 обращений. Это число близко к показателям прошлого года, когда за тот же период было 141 обращение.

Статистика подтверждает тревогу горожан, выраженную в соцсетях. На этой неделе пользователи активно жаловались на гололёд в городе.

— Ул. Кирова, сторона напротив бывшей Северянки и светофор рядом с остановкой «Октябрьский рынок». В обоих местах ледяная гора, приходится сбегать по льду на дорогу. И почему обе остановки «Октябрьский рынок» на Богаткова в таком ужасном состоянии. Лёд и колдобины, — цитирует Om1 Новосибирск пользователя Наталью Назарову.

В мэрии Новосибирска сообщали, что для качественной очистки тротуаров от снега и наледи городу необходимо около миллиарда рублей на закупку техники.

