Жители новосибирского МЖК пожаловались на дефицит парковок из-за такси

Жители одного из дворов в микрорайоне МЖК в Новосибирске заявили о резком ухудшении ситуации с парковочными местами. По словам горожан, дворовую территорию заняли десятки автомобилей такси, которые, как утверждают местные жители, ожидают ремонта на расположенной поблизости станции техобслуживания.

По словам одного из жителей микрорайона, проблемы с парковкой во дворе существовали и ранее, однако свободные места рядом с домом всё же удавалось найти. В последние месяцы ситуация, по его словам, стала критической. Она обострилась из-за того, что расположенная рядом СТО приняла большой заказ на ремонт такси.

— Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел: они делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда, — сообщил собеседник Om1 Новосибирск.

Ситуация активно обсуждается и в домовых чатах. Жильцы жалуются на невозможность припарковать личный транспорт возле дома и требуют решить проблему с размещением автомобилей, связанных с коммерческой деятельностью.

Стоит отметить, что ранее из МЖК поступало много жалоб на грузовой транспорт, припаркованный во дворах.

Ситуация вновь подняла вопрос нехватки парковочного пространства в жилых районах Новосибирска, а также использования придомовых территорий в интересах бизнеса. Эксперты отмечают, что подобные конфликты между жителями и коммерческими организациями возникают всё чаще в условиях плотной городской застройки и роста числа автомобиле

Напомним, в марте 2025 года Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, предложил ввести городской регламент, регулирующий парковку такси во дворах жилых домов. Он заявил, что следует организовать специальные зоны для такси рядом с домами. Новосибирские таксисты отнеслись к этой инициативе скептически.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска потребовала увеличить количество парковочных мест в городе.