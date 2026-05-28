Жители новосибирского МЖК пожаловались на дефицит парковок из-за такси

Автор: Юлия Данилова

Депутаты еще в 2025 году предлагали разработать городской регламент, регулирующий размещение этого вида транспорта во дворах

Жители одного из дворов в микрорайоне МЖК в Новосибирске заявили о резком ухудшении ситуации с парковочными местами. По словам горожан, дворовую территорию заняли десятки автомобилей такси, которые, как утверждают местные жители, ожидают ремонта на расположенной поблизости станции техобслуживания.

По словам одного из жителей микрорайона, проблемы с парковкой во дворе существовали и ранее, однако свободные места рядом с домом всё же удавалось найти. В последние месяцы ситуация, по его словам, стала критической. Она обострилась из-за того, что расположенная рядом СТО приняла большой заказ на ремонт такси.

— Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел: они делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда, — сообщил собеседник Om1 Новосибирск.

Ситуация активно обсуждается и в домовых чатах. Жильцы жалуются на невозможность припарковать личный транспорт возле дома и требуют решить проблему с размещением автомобилей, связанных с коммерческой деятельностью.

Стоит отметить, что ранее из МЖК поступало много жалоб на грузовой транспорт, припаркованный во дворах.

Ситуация вновь подняла вопрос нехватки парковочного пространства в жилых районах Новосибирска, а также использования придомовых территорий в интересах бизнеса. Эксперты отмечают, что подобные конфликты между жителями и коммерческими организациями возникают всё чаще в условиях плотной городской застройки и роста числа автомобиле

Напомним, в марте 2025 года Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, предложил ввести городской регламент, регулирующий парковку такси во дворах жилых домов. Он заявил, что следует организовать специальные зоны для такси рядом с домами. Новосибирские таксисты отнеслись к этой инициативе скептически.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска потребовала увеличить количество парковочных мест в городе. 

Фото: предоставлено читателями Om1 Новосибирск.

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ внесло изменения в список автомобилей, произведённых в России, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что перечень локализованных моделей расширился за счет кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, которые выпускаются в Тульской области, а также Haval Jolion и Tenet T7, собираемых под Калугой. Это означает, что таксопарки теперь могут приобретать эти модели.

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

В Новосибирске подскочили цены на такси

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы делятся впечатлениями от цен на такси в Новосибирске. С утра цены на поездки подскакивали до 30%.

— Поездка по городу по одному и тому же маршруту нам обычно обходилась в 600 рублей. Сегодня агрегатор установил цену в 900, — рассказал житель правого берега Павел.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

