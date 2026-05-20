Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по чистой прибыли от производства чая и кофе в 2025 году. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, компании региона заработали 41,2 млн рублей чистой прибыли — это на 30,8% больше, чем годом ранее.

Всего предприятия СФО, работающие в этом сегменте, получили за прошлый год 1,9 млрд рублей выручки. Чистая прибыль отрасли в округе составила 108,6 млн рублей.

По объёму выручки Новосибирская область также стала лидером среди соседей — 655,7 млн рублей. Далее расположились Алтайский край (419,4 млн рублей), Иркутская область (401,5 млн рублей), Омская область (310,2 млн рублей), Республика Алтай (95,1 млн рублей), Хакасия (31,9 млн рублей), Томская область (12,7 млн рублей) и Красноярский край (2,3 млн рублей).

По чистой прибыли после Новосибирской области идут Республика Алтай вместе с Алтайским краем — в сумме они заработали 40,1 млн рублей (рост 26,5%). Замыкает тройку Иркутская область с 28,6 млн рублей. Хакасские предприятия получили 821 тыс. рублей, красноярские — 403 тыс. рублей.

Рост доходов новосибирских производителей происходит на фоне заметного подорожания кофейного сырья. Согласно прогнозам, которые эксперты делали в начале 2026 года, розничные цены на кофе в Новосибирске могут вырасти на 10–20% в ближайшие месяцы. Часть заведений общепита уже реагирует на это: уменьшает порции, пересобирает кофейные бленды и активнее предлагает альтернативные напитки — травяные чаи, матчу или цикорий.

