К счетам всех новосибирцев банки привяжут индивидуальный номер налогоплательщика

  • 08/12/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Банки привяжут к счетам всех новосибирцев индивидуальный номер налогоплательщика
Это необходимо для запуска системы противодействия дропперам, которую планирует разработать Центробанк

Банк России намерен обязать кредитные организации привязать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову. ИНН будут включать в реквизиты для открытия счета как для новых, так и для действующих клиентов. Банки будут сами запрашивать у налоговиков эту информацию.

Включение ИНН необходимо обеспечения работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года. Напомним, с 1 сентября 2025 года банки начали запрашивать ИНН частных клиентов, которые обращаются за займами.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев считает, что для частных клиентов никаких существенных изменений в связи с новыми требованиям ЦБ не предвидится.

— В сложившейся практике банков ИНН является одним из сведений, необходимых для оформления любого банковского продукта. С этого года данное условия станет обязательным в силу закона. В случае, если клиент банка не предоставлял по какой-то причине свой ИНН ранее, банки смогут самостоятельно запросить его через базы ФНС, — отмечает эксперт.

Он напоминает, что цель системы «Антидроп» — создание сводной базы данных по каждому физическому лицу, когда-либо оформившему банковскую карту.

— Данная система позволит анализировать действия клиентов, их экономическую целесообразность, исполнение налоговых обязательств, связи и цепочки транзакций. Техзадание на разработку системы будет разработано в 2026 году, тогда станут известны более точные ее принципы и функционал, — говорит Александр Фалеев.

Что касается ИНН — для работы любой базы данных требуется уникальный идентификатор, из возможных вариантов которых ИНН — наиболее простой и понятный. По его словам, это позволит упростить взаимодействие с системой банков, ФНС, а впоследствии и портала «Госуслуги».

Напомним, жители Новосибирской области с января по сентябрь 2025 года направили в Банк России более 430 жалоб, связанных с блокировкой банковских карт или приостановкой переводов.  Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном на блокировку жалуется население. Большинство блокировок были связаны с подозрением в легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Вторая распространенная причина — банк заподозрил мошенничество и пытается уберечь деньги клиента.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 746

Рубрики : Общество Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ИНН банки Антидроп


0
0

