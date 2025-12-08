Морозы до -35 задержатся в Новосибирской области на неделю

В Новосибирске и области установилась суровая зимняя погода: 30-градусные морозы. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, они продержатся всю рабочую неделю. Температура начнет подниматься только в пятницу, 12 декабря.

В ночные часы по региону ожидается похолодание до -35 градусов Цельсия. Например, в ночь на вторник, 9 декабря, температура опустится до -25…-30 градусов, а местами достигнет -35. На юге будет значительно теплее: -18…-23 градуса.

Днем во вторник, 9 декабря, температура по области составит -23…-28 градусов, местами -15…-20 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром местами возможна изморозь. На дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.

Ночь на среду, 10 декабря, будет морозной. Температура опустится до -25…-30 градусов, местами до -35. На юге будет чуть теплее: -18…-23 градуса. Днем будет -20…-25 градусов, а местами -14…-19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 м/с.

С 11 декабря начнется потепление. Ночью температура будет колебаться от -18 до -23 градусов, а в некоторых районах Новосибирской области опустится до -30. Днем также будет прохладно: от -14 до -19 градусов, а местами до -8…-13 градусов. Ветер сменится на юго-западный. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с. Днем ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что в выходные в Новосибирской области похолодало до -25 градусов.