Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город Общество

Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ждать пассажиров после салюта

После салюта на общественном транспорте можно будет уехать со следующих остановочных пунктов:

«М. «Речной вокзал» в 21.00 (с формированием колонны в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская» в 20.30):

автобусы:

— № 8 – Речной вокзал – Цветной проезд;

— № 9 – Речной вокзал – Юго-Западный ж/м;

— № 13 – Речной вокзал – Ключ-Камышенское Плато;

— № 21 – Речной вокзал – ул. Капитана Сигова;

— № 36 – Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;

— № 54 – Речной вокзал – ул. Твардовского.

Остановочный пункт «М. «Октябрьская» в 22.45:

автобусы:

— № 18 – М. «Октябрьская» – Ключ-Камышенское Плато;

— № 97 – М. «Октябрьская» – Цветущая Плющиха.

Троллейбус:

— № 10 – М. «Октябрьская» – ул. Александра Анцупова.

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.40:

автобусы:

— № 14 – Пл. им. Калинина – пос. Северный;

— № 27 – Пл. им. Калинина – Северное кладбище;

— № 30 – Пл. им. Калинина – Цветущая Плющиха;

— № 34 – Пл. им. Калинина – ул. Тюленина;

№ 53 – Пл. им. Калинина – Крылья.

Троллейбус:

— № 5 – Пл. им. Калинина – Микрорайон «Стрижи».

Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный» в 22.40:

автобусы:

— № 3 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный;

— № 96 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – Цветущая Плющиха.

Троллейбус:

— № 23 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.30:

автобусы:

— № 16 – М. «Площадь Маркса» – Затон;

— № 29 – М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м;

— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ЖК «Акварельный»;

— № 43 – М. «Площадь Маркса» – Белые росы;

— № 57 – М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода»;

— № 57 – М. «Площадь Маркса» – ул. Александра Чистякова.

Троллейбусы:

— № 7 – М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м;

— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ЖК «Новомарусино»;

— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ул. Александра Чистякова.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) в 22.30:

автобусы:

— № 60 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – Затулинский ж/м;

— № 60 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – ул. Дюканова.

Троллейбус:

— № 8 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – Затулинский ж/м.

Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.30:

автобусы:

— № 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор;

— № 68 – «М. «Студенческая» – Матвеевка.

Остановочный пункт «Ул. Мостовая» в 22.20:

трамвай:

— № 13 – ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «Ул. Восход» в 22.20:

троллейбусы:

— № 7 – ул. Восход – Станиславский ж/м;

— № 7 – ул. Восход – Новосибирский автовокзал-Главный.

Остановочный пункт «Ул. Зыряновская» в 22.20:

трамвай:

— № 13 – Гусинобродское шоссе – ул. Писарева.

Остановочный пункт «М. «Золотая Нива» в 22.40:

автобус:

— № 90 – М. «Золотая Нива» – Цветущая Плющиха.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт

616
0
0
Предыдущая статья
Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены
Следующая статья
Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей.  Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.

Читать полностью

Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

Автор: Юлия Данилова

В мае в Новосибирске начнется аттестация, которую должны пройти все гиды-проводники. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области

— До 1 октября 2026 года действует переходный период: даже опытные инструкторы обязаны пересдать экзамен по новым правилам до этой даты, — подчеркнули в ведомстве.

Читать полностью

В Новосибирске испортилась погода

Автор: Юлия Данилова

Во второй половине дня 9 мая в Новосибирске ожидается кратковременный грозовой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. К вечеру прогнозируется понижение температуры +12...+14, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. В некоторых районах города ливень уже начался.

Днем 10 и ночью 11 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

Читать полностью

Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Читать полностью

Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

После завершения шествия «Бессмертного полка» на площади Ленина стартует 79-я эстафета памяти Александра Покрышкина. Спортсмены побегут по Красному проспекту от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома.

В течение дня в городских парках пройдут концертные программы «Залпы Победы».  Новосибирцев приглашают на выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и народные гуляния.

Читать полностью

«Бессмертный полк» прошел по главной площади Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Колонны новосибирцев, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка», в этом году собирались около правительства Новосибирской области. Напомним, в прошлые годы колонна шла от площади Пименова.

По данным областного правительства, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 75 тысяч человек (Уточнено. - Ред.).

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура Общество

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Авто Туризм

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Город Общество

Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Бизнес Общество Туризм

Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

Город Общество

В Новосибирске испортилась погода

Бизнес

Дорожники планируют выйти на третий этап Восточного обхода Новосибирска

Власть Город Общество

Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Власть

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Инновации

Представители новосибирского СКИФ оценили аналогичный проект в Китае

Город Общество

Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

Культура Общество

«Бессмертный полк» прошел по главной площади Новосибирска

Культура Общество

В Новосибирске состоялся Парад Победы

Культура Общество

Новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Общество

Как Новосибирская область ковала победу в тылу: истории и документы

Бизнес Власть

Повышение налогов и пошлин на импортные товары ударят по карманам новосибирцев

Город Общество

Перекреативили: размещением фото орангутана на баннере в Новосибирске заинтересовалась прокуратура

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Власть Город Общество

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности