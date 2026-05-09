Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей. Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.