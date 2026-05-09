Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

После салюта на общественном транспорте можно будет уехать со следующих остановочных пунктов:
«М. «Речной вокзал» в 21.00 (с формированием колонны в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская» в 20.30):
автобусы:
— № 8 – Речной вокзал – Цветной проезд;
— № 9 – Речной вокзал – Юго-Западный ж/м;
— № 13 – Речной вокзал – Ключ-Камышенское Плато;
— № 21 – Речной вокзал – ул. Капитана Сигова;
— № 36 – Речной вокзал – Микрорайон «Щ»;
— № 54 – Речной вокзал – ул. Твардовского.
Остановочный пункт «М. «Октябрьская» в 22.45:
автобусы:
— № 18 – М. «Октябрьская» – Ключ-Камышенское Плато;
— № 97 – М. «Октябрьская» – Цветущая Плющиха.
Троллейбус:
— № 10 – М. «Октябрьская» – ул. Александра Анцупова.
Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.40:
автобусы:
— № 14 – Пл. им. Калинина – пос. Северный;
— № 27 – Пл. им. Калинина – Северное кладбище;
— № 30 – Пл. им. Калинина – Цветущая Плющиха;
— № 34 – Пл. им. Калинина – ул. Тюленина;
№ 53 – Пл. им. Калинина – Крылья.
Троллейбус:
— № 5 – Пл. им. Калинина – Микрорайон «Стрижи».
Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный» в 22.40:
автобусы:
— № 3 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – пос. Северный;
— № 96 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – Цветущая Плющиха.
Троллейбус:
— № 23 – Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад им. Дзержинского.
Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.30:
автобусы:
— № 16 – М. «Площадь Маркса» – Затон;
— № 29 – М. «Площадь Маркса» – Юго-Западный ж/м;
— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ЖК «Акварельный»;
— № 43 – М. «Площадь Маркса» – Белые росы;
— № 57 – М. «Площадь Маркса» – Микрорайон «Чистая Слобода»;
— № 57 – М. «Площадь Маркса» – ул. Александра Чистякова.
Троллейбусы:
— № 7 – М. «Площадь Маркса» – Станиславский ж/м;
— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ЖК «Новомарусино»;
— № 29 – М. «Площадь Маркса» – ул. Александра Чистякова.
Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) в 22.30:
автобусы:
— № 60 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – Затулинский ж/м;
— № 60 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – ул. Дюканова.
Троллейбус:
— № 8 – М. «Площадь Маркса» (ул. Покрышкина) – Затулинский ж/м.
Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.30:
автобусы:
— № 45 – «М. «Студенческая» – Чемской бор;
— № 68 – «М. «Студенческая» – Матвеевка.
Остановочный пункт «Ул. Мостовая» в 22.20:
трамвай:
— № 13 – ул. Мостовая – Гусинобродское шоссе.
Остановочный пункт «Ул. Восход» в 22.20:
троллейбусы:
— № 7 – ул. Восход – Станиславский ж/м;
— № 7 – ул. Восход – Новосибирский автовокзал-Главный.
Остановочный пункт «Ул. Зыряновская» в 22.20:
трамвай:
— № 13 – Гусинобродское шоссе – ул. Писарева.
Остановочный пункт «М. «Золотая Нива» в 22.40:
автобус:
— № 90 – М. «Золотая Нива» – Цветущая Плющиха.