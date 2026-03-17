«Новая вторичка» в Новосибирске заняла треть рынка

В марте доля так называемой «новой вторички» на рынке недвижимости Новосибирска достигла 30,2% от всего объема предложения. Речь идет о квартирах в домах, введенных в эксплуатацию за последние пять лет. В абсолютных цифрах это составляет более 136,5 тысячи квадратных метров жилья, сообщили аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Всего на вторичном рынке города экспонируется около 8 тысяч квартир общей площадью свыше 452,6 тысячи квадратных метров. Средняя цена квадратного метра на «вторичке» остановилась на отметке 148,6 тысячи рублей, что на 14% ниже, чем в новостройках, где метр стоит в среднем 173,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что покупатели со сформированным бюджетом все чаще выбирают между строящимся объектом и готовой квартирой в современном комплексе. Основой предложения на вторичном рынке остаются малометражные квартиры: студии и однокомнатные квартиры занимают более 38% от общего числа лотов. Средняя стоимость студии составляет 5,2 млн рублей, однокомнатной квартиры — 5,5 млн рублей.

Коммерческий директор сервиса «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая поясняет, что интерес к «новой вторичке» связан со снижением рисков для покупателя.

— Покупатель с живыми деньгами сейчас выбирает не между новостройкой и хрущевкой, а между строящимся объектом и «новой вторичкой». В условиях высокой ключевой ставки и сложностей с ипотечным кредитованием многие покупатели пересматривают стратегию. Квартиры в домах 2020–2025 годов постройки — это, по сути, те же новостройки, но уже готовые, с состоявшейся инфраструктурой, — говорит эксперт.

Она добавляет, что в отличие от строящегося объекта, приобретатель готового жилья видит конечный продукт, может оценить подъезд, благоустройство двора и озеленение территории. Дополнительным преимуществом становится возможность торга с продавцом, что делает условия покупки более гибкими по сравнению с первичным рынком.

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев обращает внимание на структурные изменения в самом сегменте новостроек. В 2021–2024 годах доля квартир с одной-двумя комнатами составила в среднем 64,6% от общего объема ввода. В текущем строительном заделе 49% квартир по площади — это студии, однокомнатные и малогабаритные «двушки» до 45 квадратных метров. По его словам, лишь 31% строящихся квартир подходят для проживания семьи с одним ребенком, и только 17–20% — для семей с двумя детьми.

Ранее редакция сообщала, что квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет, а аренда квартир в городе обошла по выгоде вложения в золото.