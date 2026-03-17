«Новая вторичка» в Новосибирске заняла треть рынка

Автор: Оксана Мочалова

Покупатели все чаще выбирают готовое жилье в комплексах 2020–2025 годов постройки вместо новостроек

В марте доля так называемой «новой вторички» на рынке недвижимости Новосибирска достигла 30,2% от всего объема предложения. Речь идет о квартирах в домах, введенных в эксплуатацию за последние пять лет. В абсолютных цифрах это составляет более 136,5 тысячи квадратных метров жилья, сообщили аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Всего на вторичном рынке города экспонируется около 8 тысяч квартир общей площадью свыше 452,6 тысячи квадратных метров. Средняя цена квадратного метра на «вторичке» остановилась на отметке 148,6 тысячи рублей, что на 14% ниже, чем в новостройках, где метр стоит в среднем 173,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что покупатели со сформированным бюджетом все чаще выбирают между строящимся объектом и готовой квартирой в современном комплексе. Основой предложения на вторичном рынке остаются малометражные квартиры: студии и однокомнатные квартиры занимают более 38% от общего числа лотов. Средняя стоимость студии составляет 5,2 млн рублей, однокомнатной квартиры — 5,5 млн рублей.

гистограмма
Источник: Объектив.РФ

Коммерческий директор сервиса «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая поясняет, что интерес к «новой вторичке» связан со снижением рисков для покупателя.

— Покупатель с живыми деньгами сейчас выбирает не между новостройкой и хрущевкой, а между строящимся объектом и «новой вторичкой». В условиях высокой ключевой ставки и сложностей с ипотечным кредитованием многие покупатели пересматривают стратегию. Квартиры в домах 2020–2025 годов постройки — это, по сути, те же новостройки, но уже готовые, с состоявшейся инфраструктурой, — говорит эксперт.

Она добавляет, что в отличие от строящегося объекта, приобретатель готового жилья видит конечный продукт, может оценить подъезд, благоустройство двора и озеленение территории. Дополнительным преимуществом становится возможность торга с продавцом, что делает условия покупки более гибкими по сравнению с первичным рынком.

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев обращает внимание на структурные изменения в самом сегменте новостроек. В 2021–2024 годах доля квартир с одной-двумя комнатами составила в среднем 64,6% от общего объема ввода. В текущем строительном заделе 49% квартир по площади — это студии, однокомнатные и малогабаритные «двушки» до 45 квадратных метров. По его словам, лишь 31% строящихся квартир подходят для проживания семьи с одним ребенком, и только 17–20% — для семей с двумя детьми.

Ранее редакция сообщала, что квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет, а аренда квартир в городе обошла по выгоде вложения в золото.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжаются карантинные мероприятия в районах, где зарегистрированы случаи заболевания крупного рогатого скота. Ограничения действуют как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных промышленных предприятиях. Ветслужба озвучила сроки действия карантинных ограничений.

— Карантин снимается через 30 дней с момента последней регистрации заболевания. За этот период проводится механическая очистка, первая дезинфекция, вторая дезинфекция и финальная. После этого проводятся контрольные лабораторные исследования, берутся смывы на качество дезинфекции и наличие возбудителя в окружающей среде. И только тогда мы снимаем карантинные мероприятия, — сообщил в ответ на вопрос Infopro54 начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

Генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку агрокластера «Азия-Сибирь».

— Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) «Азия-Сибирь» и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — цитирует издание РИА Новости письмо генеральному прокурору РФ Александру Гуцану.

В Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проходит публичное обсуждение поправок в постановление мэрии № 2890, которое регулирует внешний вид киосков, павильонов, летних кафе и других нестационарных объектов. Документ действует с 2021 года и уже претерпел несколько изменений — последние вносились в марте 2025 года. Теперь власти готовят новую редакцию, и у бизнес-сообщества есть возможность повлиять на ее содержание.

Согласно уведомлению, опубликованному на официальном сайте города и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», проект постановления планируется принять в мае 2026 года. Разработчиком документа выступает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Предложения от предпринимателей и всех заинтересованных лиц принимаются до 19 марта 2026 года включительно.

В Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области жителям сел начинают выплачивать компенсации за изъятых и умерщвленных животных. В правительстве региона заявили, что первые деньги должны быть перечислены крестьянам до вечера 17 марта.

— Уже поступила 21 заявка от жителей населенных пунктов, где проводилось изъятие животных. До конца сегодняшнего дня по первым 13 заявкам люди компенсации получат. Сегодня до конца дня уже деньги людям поступят, — сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Количество игроков, предлагающих питание навынос, в Новосибирске резко выросло

Автор: Юлия Данилова

Рынок общественного питания Новосибирской области по итогам 2025 года вырос почти до 72 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, его оборот увеличился на 4% в сопоставимых ценах, сообщили в Минпромторге региона.

На долю малого бизнеса и ИП приходится около 75% оборота общественного питания. В целом, на 1 марта в отрасли работали 4162 предприятия МСП, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Этой весной в городе под угрозой затопления могут оказаться более 150 домов на 60 улицах. Наибольший риск наблюдается в Ленинском районе, где под наблюдением находится 55 объектов, включая улицы Троллейную и Горский. В Кировском районе особенно внимательно следят за 26 точками. Также сложная ситуация может сложиться на улицах Петухова и Зорге.

В Дзержинском районе на улицах Есенина и Авиастроителей особое внимание уделяется 20 домам.

