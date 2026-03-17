В Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот

В Новосибирской области жителям сел начинают выплачивать компенсации за изъятых и умерщвленных животных. В правительстве региона заявили, что первые деньги должны быть перечислены крестьянам до вечера 17 марта.

— Уже поступила 21 заявка от жителей населенных пунктов, где проводилось изъятие животных. До конца сегодняшнего дня по первым 13 заявкам люди компенсации получат. Сегодня до конца дня уже деньги людям поступят, — сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

В управлении ветеринарии подчеркивают, что выплаты будут производиться согласно актам изъятия животных: сколько голов было изъято, за столько и будут перечислены деньги.

— Управление ветеринарии аккумулировало у себя на счетах 100 миллионов рублей. И районы сегодня эти средства увидели. Мы собираем справки с районов, которые пострадали. Мы видим этих людей. Люди приходят в управление ветеринарии районов Новосибирской области, им ехать никуда не нужно, пишут заявление, мы смотрим акты изъятого поголовья и в соответствии с нормами и правилами идут отчисления. По Купинскому району уже начинают выплачивать суммы. Ну, допустим, средний чек, получаемый людьми, которые потеряли свое хозяйство, — до 1 миллиона рублей. Региональное правительство идет на колоссальные затраты для того, чтобы решить эту проблему. Поэтому все аспекты принимаемых мер — они экстраординарные, — заявил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

