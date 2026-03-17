Правительство НСО выделило 190 млн руб на компенсации владельцам изъятых животных

17 марта 2026 года в рамках экстренного заседания Правительства Новосибирской области, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова, были приняты важные решения. Выделено 110 миллионов рублей управлению ветеринарии и 80 миллионов рублей министерству труда и социального развития региона. Эти средства предназначены для осуществления компенсационных и социальных выплат владельцам животных, изъятых в ходе противоэпизоотических мер.

На текущий момент управление ветеринарии Новосибирской области получило 21 обращение относительно возмещения понесенного ущерба. Из них 13 владельцам уже произведены выплаты. Размер компенсации по предоставленным документам может достигать 1 миллиона рублей на одного заявителя.

Ранее Правительство региона одобрило дополнительные меры поддержки. Помимо уже существующих выплат (свыше 70 000 рублей за корову весом 400 кг), введено предоставление социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за частичной потери дохода вследствие изъятия животных.

Согласно Постановлению Правительства, социальная помощь будет выплачиваться ежемесячно на протяжении девяти месяцев. Размер выплаты равен установленному в Новосибирской области среднедушевому прожиточному минимуму. Она предназначена для собственника изъятых животных и членов его семьи, проживавших с ним на момент изъятия. К членам семьи относятся супруги, родители, дети до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 23 лет. Ориентировочная сумма выплат на семью из четырех человек составит 668 160 рублей.

Специалисты министерств труда и социального развития, сельского хозяйства, а также управления ветеринарии продолжают работу на территориях, где проводятся противоэпизоотические мероприятия, по приему, проверке и оформлению документов для последующих выплат.