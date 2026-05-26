Жители Новосибирской области активно выбирают объекты благоустройства

Всероссийское голосование является частью федерального проекта «Создание комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Евгений Назаров, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, поделился, что особенно активно в этом процессе участвуют жители Краснозерского, Маслянинского, Сузунского, Линевского поселков, а также городов Черепаново и Карасук.

В областном центре лидирующую позицию занимает Сквер Героев Отечества, получивший 11,7 тысячи голосов. На втором месте расположился Сквер «Нарымский» с 8,4 тысячами голосов, а третье место занял Сквер «Троицкий», набравший 8,3 тысячи голосов.

В этом году в голосовании по благоустройству в Новосибирской области задействован 81 объект, расположенный в 24 городах и районных центрах. Среди них – парки, скверы, набережные, игровые зоны для детей, спортивные площадки и другие общественные территории, нуждающиеся в обновлении или создании. В самом Новосибирске на рассмотрение выставлено 27 общественных пространств, и три объекта, набравшие наибольшее число голосов, получат статус победителей.

Напоминаем, до конца голосования осталось 17 дней. Принять участие в голосовании может каждый гражданин старше 14 лет на официальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.