Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Ее представят на книжном фестивале

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Николай Иванович Вавилов — один из крупнейших биологов XX века, генетик, ботаник и селекционер, академик АН СССР. Он организовал десятки экспедиций по СССР и за рубеж, выявил центры происхождения культурных растений и создал крупнейшую в мире коллекцию семян. Учёный также открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и заложил основы государственной системы испытаний сортов.

В своей книге автор строит повествование так, чтобы показать работу научной мысли «в динамике» — от первой идеи до сложной системы открытий и экспедиций.

— У Вавилова вся научная карьера показывает, как в рамках случайности и необходимости работает научная мысль. Его открытия и путешествия складываются в цельное повествование: видно, как он от одной идеи к другой переходил, как от этой идеи расходились лучами новые направления. Это очевидный, ясный нарратив, который без искажений можно показать юному читателю, — рассказал Антон Цыбко.

Отдельная сюжетная линия книги посвящена судьбе генетики в России и СССР. В начале XX века генетика была маргинальной областью, нередко подвергавшейся критике. В 1920-е годы при Вавилове советская школа генетики и селекции вышла на мировой уровень. Однако в 1940 году учёный был арестован по ложному доносу, в 1941-м осуждён по политическим статьям, а в 1943 году умер в Саратовской тюрьме. В 1955 году Вавилова полностью реабилитировали.

Автор книги ориентировался на подростков, увлечённых наукой в широком смысле, а не только биологией. По задумке, издание должно не только пересказать биографию, но и показать, почему история Вавилова остаётся актуальной в XXI веке. Созданная им коллекция семян и идеи о центрах происхождения культурных растений до сих пор лежат в основе селекционных программ, адаптации сельхозкультур к изменениям климата и обеспечения продовольственной безопасности.

Автор фото: Василий Коваль. Фото предоставлено редакции Infopro54 правообладателем

Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам апреля 2026 года заняла 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,90 млрд рублей. Средний чек составил 5,55 млн рублей при среднем сроке 333 месяца (27 лет и 9 месяцев). По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, объём также снизился на 5%. Доля льготной ипотеки от всех жилищных кредитов в регионе составляет 35% по количеству и 51% по объёму. Полная стоимость кредита по льготным программам в целом по стране в апреле опустилась до 15,18% против 15,39% в марте.

Подойдет не всем: новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно

Автор: Юлия Данилова

Летние каникулы — тот период, когда родители ищут разумный баланс между безопасностью, пользой и развитием ребенка. Отличным вариантом, чтобы в летние солнечные деньки дети мало времени провели в цифровом пространстве, укрепили иммунитет после напряженного учебного года и совершенствовали полезные жизненные навыки, может стать спортивная смена.

— В современном мире существует огромное количество вариантов интересного, познавательного и веселого детского отдыха. Это и творческие медиа-лагеря, и гейм-площадки, и мастер-классы в дизайн-лабораториях, и лингвистические лагеря. Однако одним из самых популярных видов остаются спортивные смены в лагерях — тематические заезды, полностью посвященные физической активности, тренировкам и командным соревнованиям, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

