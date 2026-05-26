Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Николай Иванович Вавилов — один из крупнейших биологов XX века, генетик, ботаник и селекционер, академик АН СССР. Он организовал десятки экспедиций по СССР и за рубеж, выявил центры происхождения культурных растений и создал крупнейшую в мире коллекцию семян. Учёный также открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и заложил основы государственной системы испытаний сортов.

В своей книге автор строит повествование так, чтобы показать работу научной мысли «в динамике» — от первой идеи до сложной системы открытий и экспедиций.

— У Вавилова вся научная карьера показывает, как в рамках случайности и необходимости работает научная мысль. Его открытия и путешествия складываются в цельное повествование: видно, как он от одной идеи к другой переходил, как от этой идеи расходились лучами новые направления. Это очевидный, ясный нарратив, который без искажений можно показать юному читателю, — рассказал Антон Цыбко.

Отдельная сюжетная линия книги посвящена судьбе генетики в России и СССР. В начале XX века генетика была маргинальной областью, нередко подвергавшейся критике. В 1920-е годы при Вавилове советская школа генетики и селекции вышла на мировой уровень. Однако в 1940 году учёный был арестован по ложному доносу, в 1941-м осуждён по политическим статьям, а в 1943 году умер в Саратовской тюрьме. В 1955 году Вавилова полностью реабилитировали.

Автор книги ориентировался на подростков, увлечённых наукой в широком смысле, а не только биологией. По задумке, издание должно не только пересказать биографию, но и показать, почему история Вавилова остаётся актуальной в XXI веке. Созданная им коллекция семян и идеи о центрах происхождения культурных растений до сих пор лежат в основе селекционных программ, адаптации сельхозкультур к изменениям климата и обеспечения продовольственной безопасности.

