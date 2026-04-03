Бизнесу Новосибирска доначислили налоги на 14 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Ранее налоговики заявляли, что нашли нарушения в ряде отраслей региона, в том числе, при использовании контрольно-кассовой техники

Новосибирская область попала в лидеры по объему налоговых доначислений за 2025 год. Регион занял первое место в округе — 14,2 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом составил свыше 66%. Для сравнения, на втором месте Красноярский край — 5,5 млрд рублей (+6,1%), сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя сумма доначислений в Новосибирске выросла на 60% — до 122,6 млн рублей. Это также самый высокий показатель в округе.

По темпам прироста в Сибири лидирует Республика Хакассия — 582% за год до 2,6 млрд рублей. На втором месте Томская область — 266% до 3,5 млрд, на третьем Республика Алтай — 262% до 240 млн рублей.

В разрезе России Новосибирск по итогам 2025 года оказался на 6 месте по сумме доначисленных налогов.

По данным президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в целом по РФ наибольшие суммы доначислений пришлись на производителей подакцизной продукции — нефтепродуктов, алкоголя и табака. Несколько меньше предстоит доплатить компаниям, участвующим в реализации национальных проектов и иных бюджетных инициатив. Далее идут транспортные предприятия, финансовые организации и транснациональные компании.

В структуре бизнес-доначислений ключевую долю занимает налог на добавленную стоимость (50,2% от совокупных доначислений), налог на прибыль (30,4%), акцизы (4,6%), страховые взносы (2,2%), налоги, уплачиваемые в рамках упрощенной системы налогообложения (2,1%), а также налоги за пользование недрами (0,7%).

В структуре доначислений физлицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, основная доля (4,8%) приходится на налоги на доходы граждан в результате неполного или некорректного самостоятельного декларирования доходов, а также на налог на доходы физлиц, удерживаемый работодателями и иными налоговыми агентами  (1,2%).

Напомним, на круглом столе в НГУЭУ в феврале 2026 года руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов отмечал, что налоговая служба за последние годы научилась качественно администрировать налоги.

— Я уже неоднократно говорил о том, что мы вообще готовы перейти на бездекларационное общение с налогоплательщиками и рассчитывать за бизнес налоги. Имеющиеся аналитические инструменты позволяют нам это делать, — подчеркивал Морозов.

Он также привел несколько примеров работы по выявлению налогов, не доплаченных бизнесом.

  • По контрольно-кассовой технике в прошлом году в регионе были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей.
  • После проверок, проведенных в 2025 году на строительном рынке, дополнительные поступления в бюджет от 36 застройщиков составили почти 1,5 млрд рублей.
  • В рамках борьбы с незаконным оборотом пивной продукции производители пива в 2025 году увеличили производство на 16 млн литров, без введения дополнительных мощностей. Ранее налоговики рассказывали о том, что компании «прятали» пиво в статистику безалкогльных напитков. В бюджет области за год поступило по акцизам 367 млн рублей.
  • Компании, работающие в сфере общественного питания после проверок на 20% увеличили выручку и количество рабочих мест. Налоговые платежи от предприятий отрасли выросли на 26% — до 2,1 млрд рублей, НДФЛ на 39% — до 1,1 млрд,

— Мы видим все аномалии, которые происходят в бизнесе. Поэтому, если кто-то вдруг в новых условиях попытается изменить модель поведения, для нас это будет аномалия, которая будет заслужить внимания со стороны налогового органов, — предупреждал Морозов.

Ранее редакция сообщала о том, что у стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Казарму и медсанчасть рядом с аэропортом продают в Новосибирске
Новосибирцам придется стоять в пробках на Димитровском мосту до зимы

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск преподнес аналитикам сюрприз. В марте 2026 года местные жители взвинтили спрос на контрацептивы так, как не делал больше никто в России. Рост продаж этой категории товаров составил 62% по сравнению с февралем — это абсолютный рекорд среди 28 крупнейших городов страны, которые изучал сервис «Мегаптека».

— При общем росте продаж на 15–20% именно категория «Контрацептивы» показала аномальный всплеск. Ни в одном другом городе, включая Омск, Красноярск или даже Москву, не было такого рывка, — отметили аналитики.

