Бизнесу Новосибирска доначислили налоги на 14 млрд рублей

Новосибирская область попала в лидеры по объему налоговых доначислений за 2025 год. Регион занял первое место в округе — 14,2 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом составил свыше 66%. Для сравнения, на втором месте Красноярский край — 5,5 млрд рублей (+6,1%), сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя сумма доначислений в Новосибирске выросла на 60% — до 122,6 млн рублей. Это также самый высокий показатель в округе.

По темпам прироста в Сибири лидирует Республика Хакассия — 582% за год до 2,6 млрд рублей. На втором месте Томская область — 266% до 3,5 млрд, на третьем Республика Алтай — 262% до 240 млн рублей.

В разрезе России Новосибирск по итогам 2025 года оказался на 6 месте по сумме доначисленных налогов.

По данным президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в целом по РФ наибольшие суммы доначислений пришлись на производителей подакцизной продукции — нефтепродуктов, алкоголя и табака. Несколько меньше предстоит доплатить компаниям, участвующим в реализации национальных проектов и иных бюджетных инициатив. Далее идут транспортные предприятия, финансовые организации и транснациональные компании.

В структуре бизнес-доначислений ключевую долю занимает налог на добавленную стоимость (50,2% от совокупных доначислений), налог на прибыль (30,4%), акцизы (4,6%), страховые взносы (2,2%), налоги, уплачиваемые в рамках упрощенной системы налогообложения (2,1%), а также налоги за пользование недрами (0,7%).

В структуре доначислений физлицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, основная доля (4,8%) приходится на налоги на доходы граждан в результате неполного или некорректного самостоятельного декларирования доходов, а также на налог на доходы физлиц, удерживаемый работодателями и иными налоговыми агентами (1,2%).

Напомним, на круглом столе в НГУЭУ в феврале 2026 года руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов отмечал, что налоговая служба за последние годы научилась качественно администрировать налоги.

— Я уже неоднократно говорил о том, что мы вообще готовы перейти на бездекларационное общение с налогоплательщиками и рассчитывать за бизнес налоги. Имеющиеся аналитические инструменты позволяют нам это делать, — подчеркивал Морозов.

Он также привел несколько примеров работы по выявлению налогов, не доплаченных бизнесом.

По контрольно-кассовой технике в прошлом году в регионе были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей.

После проверок, проведенных в 2025 году на строительном рынке , дополнительные поступления в бюджет от 36 застройщиков составили почти 1,5 млрд рублей.

В рамках борьбы с незаконным оборотом пивной продукции производители пива в 2025 году увеличили производство на 16 млн литров, без введения дополнительных мощностей. Ранее налоговики рассказывали о том, что компании «прятали» пиво в статистику безалкогльных напитков. В бюджет области за год поступило по акцизам 367 млн рублей.

Компании, работающие в сфере общественного питания после проверок на 20% увеличили выручку и количество рабочих мест. Налоговые платежи от предприятий отрасли выросли на 26% — до 2,1 млрд рублей, НДФЛ на 39% — до 1,1 млрд,

— Мы видим все аномалии, которые происходят в бизнесе. Поэтому, если кто-то вдруг в новых условиях попытается изменить модель поведения, для нас это будет аномалия, которая будет заслужить внимания со стороны налогового органов, — предупреждал Морозов.

Ранее редакция сообщала о том, что у стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов.