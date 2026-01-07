Продажи новых российских авто выросли в 2025 году

Продажи новых российских автомобилей в 2025 году выросли на 0,2%, достигнув 831,25 тысячи машин. В декабре рост составил 22,6% по сравнению с декабрем 2024 года — до 92,7 тысяч штук. Об этом сообщил Минпромторг РФ, ссылаясь на данные аналитической компании ППК, входящей в группу АО «Электронный паспорт».

Компания использует данные системы электронных паспортов транспортных средств для своих отчетов.

— Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 831,2 тысячи штук, что на 0,2% больше показателей 2024 года… В декабре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 92,7 тысячи штук, что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 года, — говорится в сообщении министерства.

За год продажи импортной техники снизились на 34%, составив около 664,5 тысячи штук. В декабре было продано 62,8 тысячи импортных автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Доля российских автомобилей в 2025 году увеличилась на 11 процентных пунктов и достигла 56%. В декабре эта доля приблизилась к 60%.