Дренажную систему отвода воды разработают для Бронных переулков в Новосибирске

  • 26/10/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Дренажную систему за 22 млн построят на Бронных переулках в Новосибирске
Обсуждение проблемы началась еще в 2015 году

На сайте государственных закупок размещена информация о тендере на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации объекту: «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории Бронных переулков». Начальная стоимость первого этапа составляет 22 миллиона рублей. Заявки принимаются до 30 октября. Объект предназначен для организованного отвода грунтовых и поверхностных вод. Сроки выполнения работ: 1 этап (инженерные изыскания): с момента подписания контракта до 20 декабря 2025 года; 2 этап (подготовка документов и прохождение экспертизы): с момента подписания контракта до 30 июня 2026 года.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств бюджета города Новосибирска на 2025 и 2026 годы.

В документах указано, что нужно свести к минимуму вырубку зеленых насаждений и перенос инженерных сетей. Также важно благоустроить и озеленить территории, которые пострадают в ходе работ.

— Проектирование вести на основании технических условий МП «Метро «МиР» или иной организацией, осуществляющей выдачу технических условий на водоотвод в районе проектирования Новосибирска, с проектированием (при необходимости) локальных очистных сооружений, — отмечается в тендерной документации.

Общая протяженность коллекторов ливневой и дренажно-ливневой канализации, а также стоимость объекта будут определены после прохождения экспертизы.

Напомним, как рассказывал главный инженер АО «Государственный специализированный проектный институт», общественник Юрий Шкаруба, проблемы у жителей частного сектора начались с началом плотной застройки жилмассива многоквартирными домами в 2014 году, из-за которых на Бронной значительно просел грунт. С годами ситуация только усугублялась. По его словам. жители жаловались, что вода не уходит из огородов, превращая их в болото с камышами, а также из погребов под домами. Некоторые дома не выдерживают высокой влажности и разрушаются. Вместе с грунтовыми водами улицы и огороды частного сектора затапливает и содержанием выгребных ям в результате повреждения антисептиков.

В 2015 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мэрии Новосибирска начала изучать проблему  подтопления Бронных переулков. Было решено разработать документацию по водоотведению и ликвидации последствий подтоплений. Профильный департамент должен был завершить проектирование и подготовить смету в 2017 году, чтобы включить проект в областную программу.

Стоимость подготовки проектной документации тогда составляла 1,2 млн рублей, а общая стоимость всех работ — 49,3 млн рублей по ценам 2016 года. В 2017 году заместитель председателя правительства области Сергей Семка подписал документ, в котором говорилось, что мероприятия по предотвращению подтоплений и понижению грунтовых вод в регионе возможны только в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2015–2020 годы.

Но Новосибирск так и не попал в эту программу. По данным департамента транспорта мэрии от февраля 2018 года, проектной документации на тот момент не было, а средства на её разработку не были предусмотрены.

В 2022 году на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству по предложению депутатов, представляющих интересы жителей, в частном секторе Кировского района было предложено запустить пилотный проект по созданию дренажной системы. Предполагалось, что впоследствии он может быть распространен и на другие районы Новосибирска.

Напомним, проблема с отсутствием ливневой канализации и подтоплением разных районов города во время сильных дождей, а также весной в Новосибирске обостряется с каждым годом.

В 2019 году в городе была разработана производственная программа для развития систем ливневой канализации Новосибирска. В 2020 году сообщалось, что протяженность ливневки, которая находится в реестре муниципальной собственности Новосибирска, составляет 252 км. Кроме того, в городе есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, закрепленных за предприятиями, которые планируется передать муниципалитету. Отмечалось, что до 2028 года в Новосибирске будут построены еще 150 км новой ливневой канализации. В ценах 2024 года развитие ливневки в городе оценивалось в 83 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии назвали самые затапливаемые улицы Новосибирска.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

1 599

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство подтопление дорога


0
0

