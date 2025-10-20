Рекламодателям

Кинофестиваль «Кремний» в Новосибирске подвел итоги

  • 20/10/2025, 19:00
Кинофестиваль «Кремний» в Новосибирске подвел итоги
В числе его задач — придание игровой кинематографии города внятного био-статуса

Кино во всех его ипостасях

Фестиваль научного, образовательного, индустриального и научно-фантастического кино «Кремний» (12+) в своём четвёртом воплощении прощался с публикой долго: у него было два финала. Первое закрытие, публичное и торжественное — для всех. Второе, камерное, в кинозале «Синема» при Центре креативных индустрий — для людей, профессионально причастных к проекту.

А так же для друзей фестиваля — для сообщества пёстрого, разновозрастного и многосоставного. Но как раз и придающего «Кремнию» его особую идентичность.

Торжественное закрытие в Новосибирском Музыкальном театре, конечно, взяло за душу зрелищностью и патетикой, но зато «закрытое» закрытие в ЦКИ заманчивее для тех, кто интересуется перспективами и биоритмами новосибирского кино.

Новосибирское кино — довольно причудливый феномен. Оно существует как знаменитый кот Шрёдингера. Документальное — есть. И ярко олицетворяется фестивалем «Встречи в Сибири», вновь стартующим в этот понедельник. А вот игровое — «мерцательная сущность». То ли есть оно, то ли нет его.

Фестиваль «Кремний» посвящен кино во всех его ипостасях. И в числе его задач придание игровой кинематографии Новосибирска внятного био-статуса. Чтоб оно было конкретно, безоговорочно живым. А не как тот кот из парадокса…

Событийная линия фестиваля длинная и плотная — с самого августа. Основная (хотя и не единственная) его локация в 2025-м — новосибирский Академгородок.

Он же — отчасти и его форм-фактор. Согласитесь, муниципия изначально создававшаяся как город коллективного супер-разума и светлого супер-будущего, и арт-события на своей территории обуславливает такие же интеллектуально-футуристические. Рейв-фестиваль тут будет выглядеть как-то чужеродно. А вот фестиваль «Кремний» — органичен, плоть от плоти.

Впрочем, адресов у фестиваля было много — ЦКиО «Победа», киноцентр «Синема», Музыкальный театр, Академпарк, разнообразные стрит-форматные площадки. Для фестиваля, чьё меню событий — в полсотни, такая полицентричность — естественная черта. Новосибирск же и сам полицентричный — как градостроительный феномен.

Символику имени фестивалю ковали тонко и тщательно.

  • Во-первых, кремний — один из важнейших материалов «высокой» электроники.
  • Во-вторых, в сай-фай-литературе у кремния тоже занятная роль: в некоторых дальних вселенных альтернативные формы жизни существуют не на основе углерода* (*как мы с вами и все прочие  вокруг нас — котики, рыбы, инфузории, моллюски, тиранозавры, пчёлы), а на базе кремния.

В общем, символизм у кремния насыщенный. И имя для такого фестиваля получилось на «ура».

Более чем 50 мероприятий фестиваля посетили 7 тысяч зрителей. Кинопоказы, дискуссии, образовательные сессии, мастер-классы — густота событийного потока была замечена и в обеих столицах, которые фестивалями в собственных стенах пресыщены и удивляться, казалось бы, разучились. Приехало большое очное сообщество экспертов из Москвы и Петербурга — киноведы, блогеры, журналисты специализированных изданий и каналов. В четвёртом своём воплощении «Кремний» стремительно, буквально в ритме вспышки «федерализовался». А ещё — шагнул в область, на прокатные площадки малых городов (правительство Новосибирской области — в партнерском пуле фестиваля).

Жанры и форматы

Эстетического разрыва между неигровым и художественным кино на «Кремнии» не ощущалось — жанры и форматы друг друга органично дополняли. В обойме художественного контента показали тизер фильма «Трудно быть богом» (18+). Не того, что от Германа, невыносимый для глаз и мозга, а более близкий к книге — от Фёдора Бондарчука и Тимура Джафарова.

А на нынешнем «закрытом» закрытии показали ещё один любопытный тизер — к документально-игровому фильму «Самая умная улица в мире» (16+). Про возникновение Академгородка. Академика Лаврентьева там играет Алексей Серебряков  — квази-канадец, нетвойняшка и борец за всё хорошее против всего плохого. Субъект он, конечно, одиозный и в жизни малоприятный. Но Лаврентьев у него таки получился! Не один в один (это же кино, а не мастерская мадам Тюссо), но весьма узнаваемо.

Кремний, «Самая умная улица в мире» (16+).

К слову, о Тюссо-жанре: в абсолютном большинстве своих прочих ролей господин Серебряков похож на коряво сделанный манекен певца Стинга. Но тут то ли гримёры расстарались, то ли сам актёрище наконец-то роль всерьёз осмыслил — во всяком случае, тизер выглядит не клюквенно.

Но несогласных с кастингом всё равно будет ой как много — наболтал-то всякой дряни Серебряков с три короба. А Рунет это всё хранит и помнит. Рунет не злопамятный. Он просто вместительный…

Впрочем, двусмысленных материалов и всякого «тонкого льда» на фестивале практически не было. Зато небанальных и продуктивных контекстов было вдоволь.

—  Фактически, в действии фестиваль оказался и шире, и глубже своих титульных тем, — говорит генеральный продюсер фестиваля «Кремний» Екатерина Ивантеева. — В контексте живого общения возникали темы совершенно новые. Неожиданные и внеплановые. Например, тема техно-феодализма, тема судьбы творческих профессий в эпоху нейросетей. Кстати, в конкурсе рецензий мы выявляли и отметали журналистские работы, чей контент в любой пропорции продуцировала нейросеть.

Был даже look-конкурс — для импровизаторов моды, на визуальный образ открытия и закрытия «Кремния» в женской и мужской номинации.

Планы на будущее

Подготовку к «Кремнию-2026» Центр креативных индустрий начал, как говорится, не отходя от стола — в этот же вечер, в стенах «Синема».

На 2026й-й, как подчеркнула Екатерина Ивантеева, прописано много новинок:

— В 2026-м запускаем фото-конкурс, зрительское голосование, киноклуб, конкурс непрофессиональной прессы. Будет продолжаться работа над наградной продукцие фестиваля. Она пока не отработана. И именно для этого мы запускаем буквально на днях всероссийский дизайнерский конкурс. Будет новая секция «Капсула будущего» — для дизайнеров товарной среды — одежды, обуви, предметов быта. Будет секция «Кремний-Гастрономия».

Что-то на «Кремнии-2026» будет премьерным, радикально новым, что-то — возвращением к теме.

Продолжится дискуссия от том, сможет ли российская научная фантастика войти в мировой жанровый поток. И надо ли ей это вообще.

Вновь будет и всероссийский питчинг научно-фантастических проектов.

Продолжится популяризация творчества Леонида Сикорука — создателя детских телефильмов из серии «Физика для малышей» и «Математика для малышей».

Во всероссийской номинации «Они сделали наше детство» Леонид Сикорук в одной компании с Леонидом Нечаевым, Вячеславом Котёночкиным, Робертом Саакянцем, Давидом Черкасским и Александром Птушко. Сотни тысяч россиян пришли в науку именно после его фильмов — те самые бывшие малыши из 1960-х-80-х.

Как подчеркнула директор Музыкального театра Ирина Рудковская, «Кремний» — это средство профилактики культурной эрозии. Он дает творцам состояться «здесь и сейчас» – не уезжая в Москву или Санкт-Петербург в поисках лучшего шанса. «Кремний» сам должен формировать «пространство шансов».

—  «Кремний» — это и про нашу новую идентичность, и про перспективы кинематографии, — резюмировала Ирина Рудковская.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино

Автор фото Игорь Смольников, Мария Гарифуллина / Infopro54.

