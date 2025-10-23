Киоскам и павильонам определили место в Новосибирске

В Новосибирске утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов. Предыдущие постановления мэрии 2019-2025 годов, регламентирующие размещение НТО, утратили силу. В схеме отображены типы торговых объектов, их адреса, площадь, собственник и период функционирования (постоянно или сезонно).

Речь идет торговых павильонах и киосках, местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах.

Нормативно-правовая база, регулирующая процедуру размещения размещена на сайте управления потребительского рынка.

Напомним, как уже сообщала редакция Infopro54, больше всего площадок для размещения НТО, которые вошли в схему, расположено в Ленинском районе — 433. На втором месте Кировский — 360, на третьем Октябрьский — 348. В Дзержинском районе в схему вошли 328 земельных участков, в Калининском — 295, Заельцовском — 198, Первомайском — 161, Советском — 158, Центральном — 129, Железнодорожном — 73. Два участка выделено в Мичуринском сельсовете Новосибирского района.

Всего на схеме отображено 2485 участков.

Стоит отметить, что 550 участков в схеме — это перспективные места для размещения НТО, то есть на них мэрия предлагает предпринимателям разместить свои торговые объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае прокуратура раскритиковала мэра Новосибирска и глав районов за киоски. В ведомстве отметили, что с начала 2025 года в городе уже обнаружено более тысячи самовольных торговых точек.