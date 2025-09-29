В Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов

В мэрии Новосибирска разработали новую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Речь идет торговых павильонах и киосках, местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. Всего в списке 2486 участков.

Больше всего площадок для размещения НТО, которые вошли в схему, расположено в Ленинском районе — 433. На втором месте Кировский — 360, на третьем Октябрьский — 348. В Дзержинском районе в схему вошли 328 земельных участков, в Калининском — 295, Заельцовском — 199, Первомайском — 161, Советском — 158, Центральном — 129, Железнодорожном — 73. Два участка выделено в Мичуринском сельсовете Новосибирского района.

Стоит отметить, что 550 участков в схеме — это перспективные места для размещения НТО, то есть на них мэрия предлагает предпринимателям разместить свои торговые объекты. Из них 116 расположены в Ленинском районе, 104 — в Кировском, 76 — в Калининском, 75 — в Дзержинском, 47 — в Октябрьском, 39 — в Советском, 38 — в Первомайском, 33 — в Заельцовском, 9 — в Центральном, 4 — в Железнодорожном районе и 2 — в Мичуринском сельсовете.

По данным департамента инвестиций и предпринимательства мэрии Новосибирска, на 01.01.2025 года в городе насчитывалось около 2179 нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов, палаток). Об этом представители департамента сообщали в ответ на запрос редакции Infopro54.

В мае прокуратура раскритиковала мэра Новосибирска и глав районов за киоски. В ведомстве отметили, что с начала 2025 года в городе уже обнаружено более тысячи самовольных торговых точек.

Позже мэрия сообщила, что по итогам первого полугодия в городе было ликвидировано 475 самовольных торговых точек, более 500 — предстоит убрать. Для сравнения, за весь 2024 год с улиц Новосибирска было убрано 305 объектов.

Нестационарная торговля включает в себя сбыт производимой продукции через нестационарные объекты (торговые павильоны, киоски, автоматы, палатки, бахчевые развалы, елочные базары, торговые галереи) и мобильные пункты (торговые тележки, автофургоны, автолавки, автоцистерны).

Для многих товаропроизводителей города и области именно нестационарная торговая сеть является основным местом сбыта производимой продукции (хлебобулочные изделия, молочные продукты, мороженое и другое). Именно поэтому тема размещения и ликвидации с улиц города нестационарных торговых объектов для Новосибирска очень болезненна и неоднократно становилась предметом для разговора на повышенных тонах между органами власти и предпринимательским сообществом, в том числе с привлечением органов прокуратуры, бизнес-омбудсмена.

Мэрия уже предлагала бизнесу компенсационные места для переезда, но они большей частью оказывались не востребованы.

Ранее редакция сообщала о том, что мораторий на снос киосков в Новосибирске продлевают еще на один год.