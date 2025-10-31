Китайская Chery стала лидером онлайн-страхования авто в Новосибирской области

В 2025 году, по итогам первых трех кварталов, СберСтрахование совместно с экосистемой Сбера для автовладельцев представили аналитические данные о предпочтениях россиян при покупке и страховании автомобилей (каско) в онлайн-формате.

В Новосибирской области наблюдался рост заключенных договоров каско на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным брендом для страхования стала китайская Chery, занявшая 12% от всех полисов, оформленных для легковых автомобилей в регионе.

На втором месте по популярности оказался Haval (11%), за ним следуют Geely (10%), LADA (7%) и Exeed (6%). В аналогичном периоде прошлого года лидирующие позиции занимали другие марки: Tank, Geely, Chery, BMW и Changan.

По всей стране было оформлено 49 тысяч полисов каско за указанный период, что на 21% превышает показатели прошлого года. Российская LADA стала лидером по количеству оформленных договоров, получив 10% от общего числа.

Москва (23%), Санкт-Петербург (13%) и Московская область (11%) лидируют по количеству автовладельцев, оформляющих страховые полисы.

По данным СберАвто, медианная стоимость подержанного автомобиля осталась на уровне 1 млн рублей. Средняя цена нового автомобиля составила 1,65 млн рублей. Самыми востребованными марками стали: Lada (11%), Kia (9%), Hyundai (7,5%), Toyota (7%) и Volkswagen (6%), а также Nissan (5%), Honda, Ford, BMW, Skoda (4%). При этом, среди моделей лидируют в своих сегментах Granta, Rio, Solaris, Camry, Polo, Qashqai, Accord, Focus, X5 и Octavia соответственно.