В Новосибирской области создадут более 40 агроклассов

Власти Новосибирской области планируют открыть 41 агрокласс к 2027 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на форуме «Технопром-2025».
Они создаются по поручению президента России Владимира Путина. В классах предлагается углубленное изучение биологии, физики, химии и профильной математики. Их цель — подготовить школьников к работе в агропромышленном комплексе страны.
Как отмечает министр, федеральный проект «Кадры для АПК» станет для региона настоящей поддержкой. Он обеспечит непрерывное агрообразование — от детских садов и школ до средне-профессиональных и высших учебных заведений.
— Уже сейчас, согласно этому федпроекту, мы определили четыре муниципальных образования, и агроклассы будут создаваться. Ну а на 2027 год более амбициозная задача — со всеми агро-образовательными учреждениями, со всеми нашими сельхозтоваропроизводителями нам нужно будет создать 41 класс, такие мы ставим себе задачи, — сказал Шинделов.
Ранее редакция сообщала о том, что набор первоклассников в Новосибирске в 2025 году сократится до 20 тысяч. Это на четыре тысячи детей меньше, чем годом ранее.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
