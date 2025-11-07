«Когда помощь калечит»: феномен «психолога-виктимайзера» изучает эксперт новосибирского вуза

За последние годы число практикующих психологов в России в целом и в Новосибирской области, в частности, выросло в разы. Спрос на услуги — огромный, а вот единых механизмов аккредитации и проверки специалистов нет. В результате на рынке появляются люди без достаточной подготовки или с личными нерешёнными проблемами — «виктимайзеры», рассказала Infopro54 доцент факультета психологии НГПУ Юлия Руденская

— Термин «виктимайзер» обозначает человека, который сам ощущает себя жертвой и пытается компенсировать свои психологические травмы за счёт других. Когда такой человек выбирает профессию психолога, последствия могут быть разрушительными: вместо помощи клиент получает новые травмы, манипуляции и ощущение вины. С последствиями «помощи» некомпетентного специалиста справиться намного тяжелее, чем начать работу «с чистого листа», — подчёркивает Юлия Руденская.

По ее мнению, точкой входа в профессию психолога должна быть заинтересованность в благе другого человека, а не желание компенсировать собственные травмы.

— Я более десяти лет преподаю студентам курс «Введение в профессию» и вижу, как важно различать профессионала и дилетанта. Именно открытая деятельность некомпетентных специалистов подтолкнула меня к глубокому изучению проблемы: почему одни психологи помогают, а другие могут травмировать ещё сильнее? — рассказывает эксперт.

В 2025 году она провела исследование на тему «Психолог-виктимайзер как деструктивный тип личности помогающего специалиста». Эта работа была опубликована в журнале «Институт психологии РАН. Социальная и экономическая психология» и принесла автору победу на Всероссийском конкурсе научных статей.

В своей работе Юлия Руденская подробно рассматривает:

мотивацию студентов-психологов при выборе профессии;

психологические характеристики и «дефицитарную мотивацию» виктимайзеров;

социально-психологическое насилие и манипуляции, которые может использовать такой специалист;

уязвимость рынка психологических услуг и проблему их качества.

— Исследование не только фиксирует серьёзные проблемы рынка психологических услуг, но и задаёт направление для профессионального сообщества: как минимизировать риски, подготовить студентов к ответственности и защитить клиентов от непрофессиональной «помощи», — подчеркивает Руденская.

Собеседница редакции уверена, что её статья открывает новый пласт исследований — виктимология профессиональной деятельности.

— Мы много работали с виктимологией семьи и образования. А вот виктимология профессии оставалась на периферии. Эта публикация — лишь первый шаг. Сейчас я исследую механизмы виктимизации клиента в процессе оказания психологической помощи, — пояснила она.

Напомним, в 2024 году года новосибирские работодатели открыли 170 вакансий для психологов, а в целом за прошедшие пять лет спрос на специалистов вырос в 10 раз, сообщали аналитики hh.ru. Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%). При этом на одну вакансию психолога в России приходится 40 резюме потенциальных кандидатов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций.