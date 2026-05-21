Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Автор: Мария Гарифуллина

На конец учебного года приходится пик обращений к этому сервису

В Новосибирске регистрируют проблемы с доступом к электронным дневникам. Пользователи называют их «обычным делом для конца учебного года».

20 мая многие новосибирские школьники и их родители не могли войти в электронные дневники. При попытке входа сначала появлялись сообщения об ошибке, потом о том, что ведутся технические работы, а затем о том, что «журнал закрыт». Пользователи отмечают, что ранее такого не видели. Читатели Infopro54 предоставили скриншот сообщения.

— Журнал закрыт. Уважаемые родители и ученики! Прямо сейчас наши учителя завершают учебный год и выставляют итоговые оценки — для них система работает в приоритетном режиме. Вам сервис станет доступен с 18:00 до 08:00. Все остальное время мы сохраняем стабильность для важнейшей задачи педагогов. Мы работаем над восстановлением штатного режима для всех. Спасибо за ваше понимание! — такой текст появлялся на экранах у пользователей.

О невозможности войти в электронный дневник редакции сообщили родители учеников трёх городских школ. По их словам, доступ был восстановлен в ночное время.

— В конце каждой четверти что-то такое происходит, а в конце учебного года — это уже традиция. Мне кажется, что уже даже никто не нервничает особо. Хотя не совсем понятно, почему систему не улучшают, если слабые места и критические моменты известны. Но всё-таки в этот раз всё несколько иначе проходит, мне кажется. Во-первых, про приоритетный режим для учителей я впервые прочитала. Хотя, возможно, просто раньше мне такое не попадалось. Во-вторых, когда это сообщение пропало, появилась странная надпись «нажмите на картинку, чтобы продолжить игру». И динозаврик там был. Я подумала, что это какой-то взлом вообще. К полуночи всё заработало в обычном режиме, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Анна.

Государственная информационная система Новосибирской области «Электронная школа» была создана в апреле 2018 года. Уже к 2020 году бумажные дневники в школах оставались только в начальных классах. С 2024 года вход в электронные дневники осуществляется только с помощью Госуслуг. Формально такая цифровизация выставления оценок и записи домашнего задания не является обязательной. Но фактически выбора у учителей, учеников, родителей нет, и бумажные дневники сейчас редко используются даже в первых классах. И поэтому каждый сбой системы требует от участников образовательного процесса дополнительной коммуникации: в школьных чатах спрашивают задания и уточняют расписание.

