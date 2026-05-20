Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Фонд развития территорий выставил на аукцион недостроенные объекты в микрорайоне Радужный в селе Верх-Тула Новосибирского района. Победитель торгов получит в аренду три земельных участка общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров и приобретёт три объекта незавершённого строительства на улице Луговой.

Согласно документации, в лот включены участки 4 559 кв. м, 5 023 кв. м и 4 978 кв. м. Вид разрешённого использования земли — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Все три участка находятся в аренде, недостатков по ним не зафиксировано.

Вместе с землёй покупателю передадут три недостроенных дома. Один из них готов на 34%, его площадь — 4 758 кв. м. Второй объект построен на 2,7% при площади 4 978,5 кв. м, а третий находится в нулевой степени готовности, его площадь — 3 992 кв. м. Согласно проекту, дома должны быть от 4 до 5 этажей с общим количеством квартир от 84 до 104.

Начальная стоимость всего лота составляет 147 млн 129 тысяч рублей с учётом НДС. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 7 млн 356 тысяч 450 рублей. Аукцион состоится 4 июня 2026 года.

Ранее этот микрорайон начала возводить инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй». По генплану застройщик планировал сдать восемь домов, однако завершил строительство только трёх. В декабре 2020 года арбитражный суд признал компанию банкротом. Фонд развития территорий выплатил пострадавшим дольщикам компенсации. Разрешение на строительство оставшихся объектов действует до 20 января 2027 года.

