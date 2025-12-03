«Нафтатранс плюс» не уговорил владельцев облигаций на реструктуризацию долгов

Топливная компания из Новосибирска «Нафтатранс плюс» сообщила об итогах голосования по двум выпускам размещенных облигаций. Эмитенту не удалось собрать кворум и решение о реструктуризации облигационного долга не принято.

Как сообщили в компании, все инвесторы, контакты которых удалось обнаружить, получали sms-сообщения, звонки от привлеченного колл-центра, электронные письма. Тем не менее, голосов оказалось недостаточно для утверждения предложенных изменений в эмиссионную документацию. Для запуска реструктуризации эмитенту нужно было собрать не менее 187500 голосов по каждому выпуску. В голосовании по БО-05 зафиксировано 110 721 голосов, по БО-06 — 132 252.

— Мы видим, что по результатам собрания, большинство держателей облигаций БО-05 поддержали предложенный нами план реструктуризации (106 394 голосов «за» или 43% от общего объёма облигаций в обращении, 96% от тех, кто принял участие в голосовании), тогда как в выпуске БО-06 около половины голосов (51%) от общего количества принявших участие в ОСВО (132 252 голосов), принадлежащих нескольким крупным держателям, были отданы против наших инициатив, — говорится в сообщении компании.

Следующим шагом эмитента будет актуализация антикризисного плана. Компания также планирует провести повторные переговоры с крупнейшими владельцами облигаций. После этого «Нафтатранс плюс» объявит о дальнейших планируемых шагах.

Напомним, в октябре собственник и генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня сообщал, что основной упор компания планирует сделать на транспортном направлении ГК: порядка 500 единиц транспорта для перевозки опасных грузов и наливных пищевых продуктов, за счёт которого руководство и планирует выйти из кризиса. Этот рынок стабилен и приносит выручку.

Финансовый директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Нина Харина отметила, что срок погашения займов по облигациям сдвинут до конца 2030 года. Купонный период увеличен с 30 дней на 90, так как основные клиенты эмитента — вертикально-интегрированные компании — перешли на договоры с отсрочкой платежа в 70-90 дней.

В качестве запасного плана выхода из финансового пике Головня назвал продажу сети собственных АЗС. По его словам, переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Эта сделка может принести от 1,4 до 1,8 млрд рублей и позволить погасить до половины всех обязательств компании.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов.

По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

В июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов».

Ранее редакция сообщала о том, что собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров. Все процессы управление бизнесом он замкнул на себя.