На рынке недвижимости Иркутска продается два годовых объема ввода жилья

Министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков на заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству Заксобрания Приангарья поднял вопрос о низких продажах жилья в регионе.

По словам чиновника, сейчас застройщики возводят в регионе 806 тысяч кв. метров жилья. Из них распродано 263 тысячи кв. метров или 30%.

— То есть у нас сейчас 600 тысяч кв. метров на рынке находятся в свободной продаже. Это практически два годовых объема ввода жилья МКД на территории области, — цитирует Алексея Ермалюка IrkutskMedia.

Он пояснил, что динамика начала меняться на фоне изменения ключевой ставки.

При этом, по данным агентства, в областной столице есть ЖК, где стоимость квартир остановилась на уровне пятилетней давности.

