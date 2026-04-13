На рынке недвижимости Иркутска продается два годовых объема ввода жилья

Автор: Юлия Данилова

В городе есть ЖК, где стоимость квартир остановилась на уровне пятилетней давности

Министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков на заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству Заксобрания Приангарья поднял вопрос о низких продажах жилья в регионе.

По словам чиновника, сейчас застройщики возводят в регионе 806 тысяч кв. метров жилья. Из них распродано 263 тысячи кв. метров или 30%.

— То есть у нас сейчас 600 тысяч кв. метров на рынке находятся в свободной продаже. Это практически два годовых объема ввода жилья МКД на территории области, — цитирует Алексея Ермалюка IrkutskMedia.

Он пояснил, что динамика начала меняться на фоне изменения ключевой ставки.

При этом, по данным агентства, в областной столице есть ЖК, где стоимость квартир остановилась на уровне пятилетней давности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Бизнес

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

Общество

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Бизнес

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Общество

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Общество

В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

Общество

Новосибирские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Власть

Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Финансы

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Власть

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Общество Технологии

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Общество

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Бизнес Право&Порядок

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Недвижимость Общество

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Власть Право&Порядок

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Общество

Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца

Власть Недвижимость Общество

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Общество

Прокуратура внесла предостережение мэрии Новосибирска из-за моста

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

