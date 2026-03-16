В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали комплекс для самостоятельного контроля сердечного ритма. Домашний кардиограф рассчитан на людей с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется регулярная оценка состояния. Infopro54 поговорил с руководителем проекта.

Устройство позволяет пациентам самостоятельно записывать электрокардиограмму без посещения медицинского учреждения. Авторы проекта подчеркивают, что домашний кардиограф не ставит диагноз, а только информирует пользователя о наличии или отсутствии отклонений и необходимости обращения к врачу.

— Наш домашний кардиограф анализирует кардиограмму за 30 секунд. Для сравнения: врачу на полный анализ требуется от 15 минут до двух часов. Кроме того, алгоритм не устает — его объективность не снижается к концу рабочего дня, в отличие от человеческого фактора. Десятая кардиограмма будет проанализирована с той же точностью, что и первая. Также устройство может быть использовано в удаленных населенных пунктах, где нет доступа к квалифицированным специалистам. Результат, который оно выдает, приближен к заключению опытного врача, — говорит руководитель и основатель проекта «Домашний кардиограф», студент НГТУ НЭТИ Ярослав Скоробогатов.

Разработчики подчеркивают, что система является вспомогательным инструментом, не заменяет консультации терапевта или кардиолога и не отменяет визиты в медицинское учреждение — преимущество именно в возможности быстрой записи и расшифровки ЭКГ. Инженеры проекта говорят, что разработка скоро будет готова к выходу на рынок.

— В настоящее время мы делаем лабораторные прототипы, есть макетная плата и необходимое оборудование для производства. Но в открытую продажу устройство выходить пока не может — требуется медицинская сертификация. В этом году мы планируем сосредоточиться на организации технологического процесса и автоматизации производства. Подача заявки на сертификацию запланирована на следующий год. Есть возможность ускорить этот процесс через фонд «Сколково», но реалистичный срок — это все-таки не раньше 2027 года, — рассказал Infopro54 Ярослав Скоробогатов.

Добавим, что, по данным Росстата и Министерства здравоохранения Российской Федерации, основными причинами смертности в стране являются заболевания системы кровообращения. На них приходится около 40–45 процентов от общего числа смертей. К этой категории относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты и другие патологии сосудов и сердца. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение».

