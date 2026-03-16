Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Прибор могут вывести на рынок в следующем году

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали комплекс для самостоятельного контроля сердечного ритма. Домашний кардиограф рассчитан на людей с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется регулярная оценка состояния. Infopro54 поговорил с руководителем проекта.

Устройство позволяет пациентам самостоятельно записывать электрокардиограмму без посещения медицинского учреждения. Авторы проекта подчеркивают, что домашний кардиограф не ставит диагноз, а только информирует пользователя о наличии или отсутствии отклонений и необходимости обращения к врачу.

— Наш домашний кардиограф анализирует кардиограмму за 30 секунд. Для сравнения: врачу на полный анализ требуется от 15 минут до двух часов. Кроме того, алгоритм не устает — его объективность не снижается к концу рабочего дня, в отличие от человеческого фактора. Десятая кардиограмма будет проанализирована с той же точностью, что и первая. Также устройство может быть использовано в удаленных населенных пунктах, где нет доступа к квалифицированным специалистам. Результат, который оно выдает, приближен к заключению опытного врача, — говорит руководитель и основатель проекта «Домашний кардиограф», студент НГТУ НЭТИ Ярослав Скоробогатов.

Разработчики подчеркивают, что система является вспомогательным инструментом, не заменяет консультации терапевта или кардиолога и не отменяет визиты в медицинское учреждение — преимущество именно в возможности быстрой записи и расшифровки ЭКГ. Инженеры проекта говорят, что разработка скоро будет готова к выходу на рынок.

— В настоящее время мы делаем лабораторные прототипы, есть макетная плата и необходимое оборудование для производства. Но в открытую продажу устройство выходить пока не может — требуется медицинская сертификация. В этом году мы планируем сосредоточиться на организации технологического процесса и автоматизации производства. Подача заявки на сертификацию запланирована на следующий год. Есть возможность ускорить этот процесс через фонд «Сколково», но реалистичный срок — это все-таки не раньше 2027 года, — рассказал Infopro54 Ярослав Скоробогатов.

Добавим, что, по данным Росстата и Министерства здравоохранения Российской Федерации, основными причинами смертности в стране являются заболевания системы кровообращения. На них приходится около 40–45 процентов от общего числа смертей. К этой категории относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты и другие патологии сосудов и сердца. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее редакция рассказывала, как практикующие врачи относятся к программам с искусственным интеллектом.

Фото из архива Ярослава Скоробогатова, предоставлено редакции Infopro54 правообладателем.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Медицина Общество Технологии

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : профилактика сердечно-сосудистых заболеваний доступность медицинской помощи

718
0
0
Предыдущая статья
Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях
Следующая статья
Банк Уралсиб стал партнером 9-го Открытого Кубка России Киокушин Каратэ

Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Новосибирская область стала лидером по количеству жителей, довольных расположением места работы. При этом 48% людей полностью довольны своей зарплатой, а 45% условиями труда. Такими данными поделились аналитики hh.ru, которые провели социальный опрос в марте 2026 года.

По основным показателям Новосибирская область соответствует среднестатистическим цифрам по стране, но по некоторым значительно лидирует. Так, расположением офиса или предприятия в среднем по стране удовлетворены 62% людей, тогда как в нашем регионе таких 68%. Условия труда устраивают 54% жителей России (45% в столице Сибири), а зарплата — 37,6% (48%).

Читать полностью

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

По результатам общественного обсуждения проекта Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь солдаты-срочники смогут трудоустроиться артистами балета цирка и мимического ансамбля, а также костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами, инженерами-таксаторами и инженерами-программистами по технической защите.

Перечень альтернативной гражданской службы Минтруд дополняет регулярно. На данный момент в нем насчитывается 363 профессии. Буквально за последний год их количество выросло более чем на четверть. В марте прошлого года перечень достиг 266 пунктов. Тогда его дополнили обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие.

Читать полностью

Школьные отметки устарели, но заменить их пока нечем: «отметочная» система в школах России слишком формализована

Автор: Дмитрий Овчинников

Как я помню ещё по своим школьным годам, пожалуй, мало какая тема, касающаяся школы, вызывает столько дискуссий и даже споров, как тема школьных отметок. Не утихают эти споры и доныне. Какую роль они играют в сегодняшней школе, и вообще нужны ли они, или их пора отменить как пережиток прошлого? Сегодня, как кажется, чётких и окончательных ответов на эти вопросы ни у кого нет. Оно и понятно — к данной проблеме можно подходить с разных сторон, и находить множество аргументов pro et contra как одной, так и противоположной точки зрения.

Прежде всего следует оговориться, что существует два близких, но всё-таки не совсем тождественных понятия: оценка и отметка. Отметка — это привычные и знакомые всем нам с детства двойки, тройки, четвёрки и пятёрки. Оценка — это менее формальная, более общая словесная характеристика успеваемости ребёнка. Ещё во времена Пушкина словесные оценки были достаточно широко распространены, но затем они уступили место цифрам. Сегодня многие употребляют эти два термина как синонимы, но разница между ними всё же наличествует, и довольно существенная.

Читать полностью

В Новосибирске обрушилась кровля нового здания

Очередная кровля рухнула под воздействием снежного покрова, образовавшегося в результате обильных снегопадов, обрушившихся на Новосибирскую область. На этот раз без крыши осталось довольно новое здание 2024 года постройки на улице Софийской, 16, корпус 2. Информация об этом появилась в телеграмм-канале АСТ-54 Black.

В качестве предварительной причины обрушения кровли рассматривается снеговая нагрузка. К счастью, на этот раз пострадавших от обрушения кровли не было, так как здание пустовало.

Читать полностью

Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

В Новосибирск вскоре поступит обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— Совсем скоро она начнет поступать в кредитные организации Новосибирской области, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

У белых медведей Кая и Герды, проживающих в Новосибирском зоопарке, вновь родился малыш. Крошечный медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, но информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило только 15 марта 2026-го.

— Детеныши белых медведей появляются на свет незрячими, беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки, — объяснили в пресс-службе.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Бизнес Власть

Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Бизнес Общество ПроБизнес

Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Власть Отставки и назначения

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Власть Общество

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

Общество

Школьные отметки устарели, но заменить их пока нечем: «отметочная» система в школах России слишком формализована

Бизнес Общество

В Новосибирске обрушилась кровля нового здания

Общество Финансы

Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

Общество

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

Общество

Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

Бизнес Общество

Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек

Общество Право&Порядок

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Отставки и назначения

Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Власть Общество

МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Общество Финансы

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности