Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Процесс изъятия планируют завершить в ближайшее время

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

Список населенных пунктов, в которых скот подлежит изъятию:

  • Ордынский район — село Новопичугово, село Козиха
  • Карасукский район — село Чернокурья
  • Баганский район — село Гнедухино
  • Купинский район — село Новоключи
  • Черепановский район — село Медведское.

На сегодняшний день изъятия завершены в трех населенных пунктах из шести, попавших в карантинные зоны. Работа продолжается еще в трех селах. Как отметил Сергей Нешумов, график изъятий и сроки завершения этой работы зависят от ряда факторов.

— Здесь точный график зависит от некоторых факторов: от наличия ресурса специалистов, от завершения переговоров с людьми, потому что везде есть желание всё-таки договориться, найти взаимопонимание с хозяевами животных и уже производить это изъятие по обоюдному согласию. Поэтому надеюсь, что это произойдёт уже в ближайшие дни, — сказал Сергей Нешумов, отвечая на вопрос Infopro54.

Что касается компенсаций за изъятых животных, то, по данным регионального правительства, на сегодня поступило 39 заявлений от жителей сел. 18 пакетов документов уже направлены на оплату, средства поступят получателям в течение следующего дня. Еще 21 человек уже получил выплаты.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены на каждого члена семьи. По этому направлению получено 55 заявлений на 157 человек. Выплаты произведены уже по 30 пакетам за первый месяц. Для удобства жителей на территории населенных пунктов, где проводится изъятие, работают мобильные группы, включающие представителей соцслужб, ветеринарии и районных администраций.

Власти сообщают, что на территории региона уже 14 дней не фиксируется новых очагов пастереллеза. Распространение заболевания удалось локализовать, прогноз позитивный.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Все материалы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : пастереллез в Новосибирской области вспышка заболевания

190
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Читать полностью

Автор: Артем Рязанов

Читать полностью

Автор: Мария Гарифуллина

Читать полностью

Автор: Артем Рязанов

Читать полностью

Автор: Мария Гарифуллина

Читать полностью

Автор: Юлия Данилова

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

Власть Общество

Бизнес

Общество

Общество

Бизнес

Телекоммуникации

Общество

Власть Общество

Бизнес Общество

Культура

Бизнес Власть

Бизнес Общество

Общество

Бизнес

Бизнес

Власть Общество

Общество Отставки и назначения

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Бизнес Власть Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности