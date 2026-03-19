В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

Список населенных пунктов, в которых скот подлежит изъятию:

Ордынский район — село Новопичугово, село Козиха

Карасукский район — село Чернокурья

Баганский район — село Гнедухино

Купинский район — село Новоключи

Черепановский район — село Медведское.

На сегодняшний день изъятия завершены в трех населенных пунктах из шести, попавших в карантинные зоны. Работа продолжается еще в трех селах. Как отметил Сергей Нешумов, график изъятий и сроки завершения этой работы зависят от ряда факторов.

— Здесь точный график зависит от некоторых факторов: от наличия ресурса специалистов, от завершения переговоров с людьми, потому что везде есть желание всё-таки договориться, найти взаимопонимание с хозяевами животных и уже производить это изъятие по обоюдному согласию. Поэтому надеюсь, что это произойдёт уже в ближайшие дни, — сказал Сергей Нешумов, отвечая на вопрос Infopro54.

Что касается компенсаций за изъятых животных, то, по данным регионального правительства, на сегодня поступило 39 заявлений от жителей сел. 18 пакетов документов уже направлены на оплату, средства поступят получателям в течение следующего дня. Еще 21 человек уже получил выплаты.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены на каждого члена семьи. По этому направлению получено 55 заявлений на 157 человек. Выплаты произведены уже по 30 пакетам за первый месяц. Для удобства жителей на территории населенных пунктов, где проводится изъятие, работают мобильные группы, включающие представителей соцслужб, ветеринарии и районных администраций.

Власти сообщают, что на территории региона уже 14 дней не фиксируется новых очагов пастереллеза. Распространение заболевания удалось локализовать, прогноз позитивный.

