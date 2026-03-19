На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева выступит базой для создания образовательно-производственного кластера в химической отрасли. Перспективы участия в федеральном проекте «Профессионалитет» обсудили 18 марта на встрече с заместителем губернатора Валентиной Дудниковой. Колледж, являющийся Ресурсным центром химических технологий региона, готовит кадры для машиностроительной, радиотехнической и химической промышленности Сибири.

— Создание кластера на базе колледжа позволит повысить качество профессиональной подготовки студентов, усилить взаимодействие образовательных организаций и предприятий, — подчеркнула Валентина Дудникова.

Учебное заведение планирует войти в программу «Профессионалитет» в 2026 году, а сам кластер намерено запустить в 2027-м. Это позволит сформировать кадровый резерв для реального сектора экономики, привлечь молодежь в наукоемкие профессии и усилить работу по импортозамещению.

В рамках проекта в колледже модернизируют лаборатории и мастерские при участии индустриальных партнеров. Ключевыми работодателями выступят Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «СГК-Новосибирск», АО «Сибиар», НПП «Биомер» и другие компании отрасли.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети») нацелен на обновление системы среднего профобразования под запросы рынка труда. В Новосибирской области уже действуют три подобных кластера, а до 2026 года планируется открыть еще шесть.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты освоят бережливое производство в ИТ-кластере.