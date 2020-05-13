Кредит от 7,5% годовых – специальное предложение от Россельхозбанка

Праздничное предложение от Россельхозбанка «За нами Победа!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых. Использовать кредитные средства, предоставленные банком в рамках программы, можно на любые цели.

Специальные условия кредитования действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 млн руб. со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет.

Заявку на кредит по специальному предложению можно подать как при личном обращении в офис банка, так и онлайн: на официальном сайте банка в сети Интернет, в приложении Мобильный банк и в системе Интернет-Банк.

— Все мы гордимся событиями, которые 75 лет назад стали главными в жизни миллионов людей, и никогда не забудем подвиги тех, кто стоял на защите Родины. Специально к годовщине Дня Победы мы расширяем линейку банковских продуктов, чтобы все наши клиенты могли воспользоваться наиболее интересными предложениями и, возможно, сделать хороший подарок родным и близким. Новая кредитная программа предполагает привлекательные процентные ставки, гибкие условия по срокам и простоту оформления, — заявил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Олег Овсяницкий.

Воспользоваться предложением можно с 1 мая по 1 октября 2020 года включительно.

Более подробно с условиями кредита можно ознакомиться на официальном сайте банка www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка